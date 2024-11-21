Росія атакувала Дніпро новою балістичною ракетою «Орєшнік». Про що сказав Путін в «екстреному зверненні»

Президент РФ Володимир Путін підтвердив, що Росія атакувала Україну балістичною ракетою. Йдеться про ракету середньої дальності, випущену із системи «Орєшнік». Про це він сказав під час «екстреної заяви» ввечері 21 листопада, яку транслювали федеральні телеканали.

Деталі

Путін заявив, що ЗСУ вже атакували Росію ракетами ATACMS, після чого, на його думку, «конфлікт набув глобального характеру». При цьому, за його словами, на перебіг «спецоперації» це не вплине.

За словами очільника Кремля, 19 листопада шістьма ракетами ATACMS і 21 листопада системами Storm Shadow було завдано ударів по обʼєктах у Курській і Брянській областях.

У відповідь РФ завдала комбінованого удару по обʼєкту ВПК у Дніпрі, заявив Путін. Зокрема, за його словами, було завдано удару новітньою балістичною ракетою середньої дальності в безʼядерному оснащенні «Орєшнік». Випробування пройшли успішно, наголосив очільник Кремля.

За його словами, сучасні системи ППО не можуть перехоплювати ракети «Орєшнік», оскільки вони атакують цілі зі швидкістю 10 махів (2,5–3 км на секунду). Путін сказав, що Росія буде заздалегідь попереджати мирних жителів України і громадян інших держав покинути зони можливого ураження.

Застосування «Орєшніка» – відповідь на плани США з виробництва і розгортання ракет середньої і меншої дальності, сказав Путін.

У разі ескалації військових дій Росія діятиме рішуче і дзеркально, сказав він.

Президент країни-агресорки вважає, що РФ має право завдавати ударів по обʼєктах тих країн, які дозволяють застосовувати свою зброю по обʼєктах у Росії. Москва готова до будь-якого розвитку подій, але хоче вирішити спірні питання мирним шляхом, сказав Путін.

Ключова цитата

«Вважаємо, що США зробили помилку, зруйнувавши в 2019 році під надуманим приводом договір про ракети малої і середньої дальності. Вони не тільки виробляють, а й відпрацьовують перекидання, зокрема в Європу, таких своїх систем. Питання про розгортання ракетної системи «Орєшнік» вирішуватиметься залежно від дій США та їхніх сателітів», – заявив Путін.

Контекст

17 листопада стало відомо, що президент США Джо Байден дозволив Україні удари американською далекобійною зброєю – ракетами ATACMS – по території РФ. Це суттєва зміна політики США у війні між Україною та Росією. Рішення США ухвалено у відповідь на залучення Росією солдатів із КНДР для боїв на Курщині.

19 листопада Сили оборони вперше завдали удару американськими далекобійними ракетами ATACMS по території РФ, повідомив співрозмовник Forbes Ukraine у Силах оборони. Ціллю став арсенал у Брянській області РФ.

21 листопада з 5:00 по 7:00 російські війська атакували підприємства та критичну інфраструктуру Дніпра ракетами різних типів, зокрема, запустивши міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області РФ, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. У результаті атаки пошкоджено центр реабілітації осіб з інвалідністю та промисловий об’єкт, постраждали двоє людей.