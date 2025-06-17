Росія атакувала FPV-дронами Дніпропетровську область, зокрема, обстріляла підрозділ групи ДТЕК. Про це повідомили в енергохолдингу 17 червня.

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«Двоє наших співробітників отримали поранення», – зазначили в ДТЕК.

На місце події швидко прибули співробітники ДСНС та медичні працівники.

«Наші енергетики отримують усю необхідну медичну допомогу», – запевнили в компанії.

Контекст

У 2024 році Росія здійснила 13 масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України, завдавши значних пошкоджень теплоелектростанціям «ДТЕК Енерго». Від початку повномасштабної війни ТЕС компанії зазнали 205 ворожих ударів. Унаслідок цих атак 56 енергетиків отримали поранення, а чотири загинули.

Для відновлення діяльності «ДТЕК Енерго» вклала 3,6 млрд грн у ремонт теплоелектростанцій і 7,5 млрд грн у розвиток вуглевидобутку в Україні.

У 2025 році компанія спрямувала близько 720 млн грн на відновлення та ремонт ТЕС, пошкоджених через російські обстріли.