У ніч на 30 червня Харківщина зазнала чергового удару російських безпілотників, що призвело до пошкодження цивільної інфраструктури та виникнення пожеж у кількох населених пунктах. За медичною допомогою звернулися четверо людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Деталі

За інформацією керівника області, від атаки постраждали три райони Харківщини:

у Харківському районі пошкоджено СТО, приватний будинок, 6 автомобілів (сел. Пісочин), 2 складські будівлі, вікна багатоповерхівки (м. Дергачі);

у Куп’янському районі пошкоджено квартиру, дитячий садок, гараж (м. Куп’янськ), 8 будинків, автомобіль (с. Вільхуватка);

у Чугуївському районі пошкоджено будівлю санаторію (с. Курортне).

У селі Пісочин постраждали чоловіки віком 71, 66 і 35 років, жінки 69 і 65 років, а також 6-річний хлопчик. У м. Куп’янськ загинув 50-річний чоловік, поранено 37-річного. У с. Вільхуватка загинув 60-річний чоловік, постраждав 59-річний.

За словами Синєгубова, ворог використовував різні види озброєння:

64 некеровані авіаційні ракети;

8 КАБ;

13 БПЛА «Шахед»;

11 БПЛА «Герань-2»;

1 БПЛА «Молнія».

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Фото: ДСНС Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

24 червня Росія балістикою вдарила по Дніпру, завдавши шкоди цивільній інфраструктурі та поїзду сполученням «Одеса – Запоріжжя», повідомив мер міста Борис Філатов. «Унаслідок атаки пошкоджено 14 закладів освіти, зокрема школи та дитячі садки, а також міську лікарню й поліклініку. Значних руйнувань зазнав приватний житловий сектор, є жертви», – зазначив Філатов.