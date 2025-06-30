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Російські безпілотники атакували Харківщину: є значні руйнування та жертви

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

У ніч на 30 червня Харківщина зазнала чергового удару російських безпілотників, що призвело до пошкодження цивільної інфраструктури та виникнення пожеж у кількох населених пунктах. За медичною допомогою звернулися четверо людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Деталі 

За інформацією керівника області, від атаки постраждали три райони Харківщини:

  • у Харківському районі пошкоджено СТО, приватний будинок, 6 автомобілів (сел. Пісочин), 2 складські будівлі, вікна багатоповерхівки (м. Дергачі);
  • у Куп’янському районі пошкоджено квартиру, дитячий садок, гараж (м. Куп’янськ), 8 будинків, автомобіль (с. Вільхуватка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено будівлю санаторію (с. Курортне).
  • У селі Пісочин постраждали чоловіки віком 71, 66 і 35 років, жінки 69 і 65 років, а також 6-річний хлопчик. У м. Куп’янськ загинув 50-річний чоловік, поранено 37-річного. У с. Вільхуватка загинув 60-річний чоловік, постраждав 59-річний.

За словами Синєгубова, ворог використовував різні види озброєння:

  • 64 некеровані авіаційні ракети;
  • 8 КАБ;
  • 13 БПЛА «Шахед»;
  • 11 БПЛА «Герань-2»;
  • 1 БПЛА «Молнія».
Російські безпілотники атакували Харківщину: є значні руйнування та жертви /Фото 1

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС

Російські безпілотники атакували Харківщину: є значні руйнування та жертви /Фото 2

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС

Російські безпілотники атакували Харківщину: є значні руйнування та жертви /Фото 3

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС

Російські безпілотники атакували Харківщину: є значні руйнування та жертви /Фото 4

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС

Російські безпілотники атакували Харківщину: є значні руйнування та жертви /Фото 5

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС

Російські безпілотники атакували Харківщину: є значні руйнування та жертви /Фото 6

Наслідки обстрілу Фото: ДСНС

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Контекст 

24 червня Росія балістикою вдарила по Дніпру, завдавши шкоди цивільній інфраструктурі та поїзду сполученням «Одеса – Запоріжжя», повідомив мер міста Борис Філатов. «Унаслідок атаки пошкоджено 14 закладів освіти, зокрема школи та дитячі садки, а також міську лікарню й поліклініку. Значних руйнувань зазнав приватний житловий сектор, є жертви», – зазначив Філатов.

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