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Росія обстріляла відділення «Укрпошти» на Нікопольщині та в Одесі

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Ворог обстріляв пересувне відділення «Укрпошти» на Нікопольщині та стаціонарне відділення в Одесі, жертв вдалося уникнути. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

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Деталі 

  • «Зазвичай п’ятниця – час для позитивних новин, але сьогодні ворог знову атакував наше пересувне відділення на Нікопольщині та зруйнував відділення в Одесі», – написав Смілянський.
  • Він уточнив, що всі співробітники залишилися неушкодженими.
Росія обстріляла відділення «Укрпошти» на Нікопольщині та в Одесі /Фото 1

Наслідки обстрілу Фото: пресслужба «Укрпошти»

  • «Замінимо автомобіль на новий, а цей спробуємо відремонтувати. Послуги продовжимо надавати. Відділення в Одесі також відновимо – як це вже зробили в Києві», – додав Смілянський.
  • Гендиректор висловив подяку команді за стійкість і незламність.
Росія обстріляла відділення «Укрпошти» на Нікопольщині та в Одесі /Фото 2

Наслідки обстрілу Фото: пресслужба «Укрпошти»

Росія обстріляла відділення «Укрпошти» на Нікопольщині та в Одесі /Фото 3

Наслідки обстрілу Фото: пресслужба «Укрпошти»

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Контекст 

У ніч проти 20 червня (з 23:00 19 червня) ворог здійснив атаку на Україну, застосувавши 86 ударних безпілотників типу Shahed та дронів-імітаторів, запущених із районів Міллерово, Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська (РФ) та Чауди (тимчасово окупований Крим), повідомили у Генеральному штабі.

Для відбиття повітряного нападу були задіяні авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), оператори безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона знешкодила 70 ворожих БПЛА типу Shahed у північних, східних та південних регіонах країни. З них 34 було знищено вогневими засобами, а 36 втрачено через вплив РЕБ або локаційне придушення.

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