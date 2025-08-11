Через повномасштабну війну збитки онлайн-ритейлера Rozetka перевищили 100 млн грн. Компанія зазнала 22 прямих влучання, магазини мережі постраждали щонайменше у 14 містах. Водночас компанія продовжує відкривати нові офлайн-точки. За час війни її мережа зросла удвічі, до 549 магазинів, йдеться у пресрелізі ритейлера.

Ключові факти

З 2022 року Rozetka зазнала 22 прямих влучання, за словами співзасновника ритейлера Владислава Чечоткіна. За 3,5 роки магазини мережі постраждали щонайменше у 14 містах, зокрема в Луцьку, Чернівцях, Одесі, Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Кременчуці, Краматорську, Ізюмі, Чугуєві, Харкові, Києві та Покровську. «Серед працівників не було жертв», – повідомляють у пресслужбі Rozetka.

Найбільших втрат компанія зазнала в Харкові – там зруйновано сім магазинів. Один із магазинів у Чугуєві постраждав тричі. У Кременчуці – згорів разом із ТЦ «Амстор». У Києві пошкоджено три власні магазини, один із яких пережив п’ять влучань, а також три франчайзингові – один довелося релокувати через повне руйнування. Два магазини – у Кременчуці та Києві – були зруйновані настільки, що відновленню не підлягають. Ще один – у Покровську – компанія закрила.

«Динаміка ударів показує, що у перші роки повномасштабного вторгнення найбільше влучань та руйнувань припадало на території, що були окуповані та деокуповані – південь, південний схід та Київська область», – розповідають у пресслужбі. У 2024-му пошкоджень зазнали також офіс і склад компанії.

Питання фінансових втрат у компанії не коментують, однак мова йде про понад 100 млн грн збитків, пов’язаних з руйнуваннями інфраструктури та втратою товару, вказано в пресрелізі. Окрім втрати товару, характерні пошкодження після атак – тріщини на фасадах, вибиті вікна, зруйновані склопакети, пошкоджені лайтбокси та вивіски, зіпсований інтерʼєр магазинів.

Rozetka оперативно відновлює роботу після ударів. У компанії діє внутрішній протокол, який дає змогу відкривати магазини за кілька годин після дозволу поліції. «Компанія навчилася швидко реагувати і відновлювати роботу – у більшості випадків це відбувається впродовж доби», – повідомляють у пресслужбі.

Контекст

Rozetka – найбільший онлайн-ритейлер України. Заснували компанію у 2005-му Ірина та Владислав Чечоткіни, у 2015 році співвласником Rozetka став фонд Horizon Capital.

У 2018-му онлайн-ритейлер почав активно розвивати офлайн-напрям. Напередодні повномасштабного вторгнення у Rozetka було 270 торгових точок. На 1 серпня 2025 року мережа налічує 549 магазинів у 166 містах.

За перші шість місяців 2025 року Rozetka відкрила 33 нові магазини: 22 – власних та 11 – за франшизою. Це майже половина від показника 2024-го, коли компанія додала 74 нові магазини та вийшла на ринок 35 нових міст. До кінця 2025 року планують відкрити ще десять магазинів, серед яких будуть і релоковані.

Паралельно компанія розвиває мережу поштоматів та партнерських точок видачі. На початку 2024-го в неї було чотири поштомати, зараз – 104, повідомили у пресслужбі.