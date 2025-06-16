Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Kasta кидає виклик Rozetka. DCH Ярославського інвестує $120 млн у боротьбу за онлайн-ринок. Як компанія планує змагатися з лідерами?

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

3 хв читання

Kasta, Епіцентр, Rozetka, маркетплейс /колаж Анастасия Савеленко

Kasta виходить у пряму конкуренцію з Rozetka, Prom та «Епіцентром» Фото колаж Анастасия Савеленко

Компанія DCH Олександра Ярославського планує інвестувати у розвиток маркетплейсу Kasta близько $120 млн у найближчі три роки. Це вже другий маркетплейс у портфелі – раніше бізнесмен придбав leBoutique. Крім того, Ярославський володіє Банком Кредит Дніпро та платіжною системою. Чи збудує він екосистему на зразок казахстанського Kaspi?

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні