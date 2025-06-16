Компанія DCH Олександра Ярославського планує інвестувати у розвиток маркетплейсу Kasta близько $120 млн у найближчі три роки. Це вже другий маркетплейс у портфелі – раніше бізнесмен придбав leBoutique. Крім того, Ярославський володіє Банком Кредит Дніпро та платіжною системою. Чи збудує він екосистему на зразок казахстанського Kaspi?
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