Компанія DCH Олександра Ярославського планує інвестувати у розвиток маркетплейсу Kasta близько $120 млн у найближчі три роки. Це вже другий маркетплейс у портфелі – раніше бізнесмен придбав leBoutique. Крім того, Ярославський володіє Банком Кредит Дніпро та платіжною системою. Чи збудує він екосистему на зразок казахстанського Kaspi?