Застосунки «Нова пошта», Tabletki, Rozetka й «АТБ-маркет» та інші увійшли до топ-100 в Україні на липень 2025-го. Це випливає зі щорічного дослідження компанії Devlight, яка аналізувала дані App Store та Google Play за допомогою аналітичної платформи Asolytics.

Ключові факти

В категорії «Шопінг» лидирують «АТБ-маркет» і Rozetka з однаковим результатом – по 1,6 млн інсталяцій, OLX.ua – 1,9 млн, Prom.ua – 1,1 млн. Понад 500 000 завантажень також у «Сільпо», Comfy та Kasta.

Серед поштових сервісів перше місце посідає «Нова пошта» з понад 1 млн інсталяцій (в її старому застосунку «Нова пошта old» – 18 млн). «Укрпошта» випереджає її за загальною аудиторією з 3 млн завантажень, «Meest Пошта UA» має 2,5 млн.

У банківських застосунках першість за «Приват24» – 38 млн завантажень, друге — monobank із 15 млн. Далі йдуть «Ощад» – 6,5 млн, PUMB – 5,5 млн, Sense SuperApp – 4 млн, MyRaif – 2 млн, izibank – 1,6 млн і NovaPay – 1,1 млн.

В сегменті «Медицина» найбільше завантажень має Tabletki.ua – 6 млн, далі йде Helsi – 5 млн. З аптечних мереж – «Аптека АНЦ» з понад 500 000 завантажень.

Серед державних застосунків абсолютний лідер – «Дія» з понад 19 млн інсталяцій, «Київ Цифровий» має 2 млн.

Серед сервісів доставки перше місце за Bolt Food із 10 млн завантажень. Понад 500 000 — у Zakaz.ua, ToSim та Osama sushi.

Понад 1 млн завантажень також у robota.ua (4,5 млн), work.ua (1,5 млн), а також у мобільних операторів, мереж АЗС і сервісів таксі.

«9 років тому в жодного із 10 найбільших ритейлерів України не було мобільного застосунку. У 2025-му 10 із 10 розвивають застосунки як флагманські продукти», – каже CEO Devlight Ігор Полич.

Згідно дослідженням, у 2025-му мобільні застосунки ритейлу вийшли на 1,6 млн інсталяцій лише в АТБ і Rozetka, а вся категорія e-commerce продовжує демонструвати середньорічне зростання понад 20%.

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Контекст

Devlight формувала рейтинг за загальною кількістю інсталяцій станом на липень 2025-го, базуючись на даних із Google Play і App Store, зібраних через аналітичну платформу Asolytics. На позиції у рейтингу впливають й інші фактори, зокрема поточна динаміка зростання інсталяцій, кількості відгуків, середня оцінка, ASO елементах (описи, картинки, ключові слова).

Компанія Devlight спеціалізується на розробці мобільних застосунків. Із 2016 року команда створила понад 120 цифрових продуктів із сумарною аудиторією в 36 млн інсталяцій.