Фінансові компанії NovaPay і RozetkaPay підключили сервіси спрощеної оплати для підприємців, які продають товари на онлайн-платформах. Головна мета – зменшити кількість незавершених покупок серед клієнтів. Навіщо це компаніям?

NovaPay та RozetkaPay майже одночасно протягом місяця запустили власні сервіси чекауту – сторінки оформлення замовлення зі збереженими даними клієнта.

Мета – максимально спростити шлях до покупки. «Компанії борються не просто за трафік, а й вивчають нові моделі поведінки користувачів», – розповідає фінансова експертка Олена Коробкова.