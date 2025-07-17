Фінансові компанії NovaPay і RozetkaPay підключили сервіси спрощеної оплати для підприємців, які продають товари на онлайн-платформах. Головна мета – зменшити кількість незавершених покупок серед клієнтів. Навіщо це компаніям?
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NovaPay та RozetkaPay майже одночасно протягом місяця запустили власні сервіси чекауту – сторінки оформлення замовлення зі збереженими даними клієнта.
Мета – максимально спростити шлях до покупки. «Компанії борються не просто за трафік, а й вивчають нові моделі поведінки користувачів», – розповідає фінансова експертка Олена Коробкова.
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