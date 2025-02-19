Рубіо запевнив Європу, що США не знімуть санкції з Росії до закінчення війни – Bloomberg

Адміністрація президента Дональда Трампа збереже санкції проти Росії щонайменше доти, доки не буде досягнута домовленість про припинення війни РФ проти України. У цьому завірив європейських союзників держсекретар США Марко Рубіо, повідомили 19 лютого джерела Bloomberg , обізнані з ситуацією.

Деталі

Рубіо сказав про це під час телефонної розмови з «групою європейських колег», яка відбулася одразу після перемовин представників Росії та США в Саудівській Аравії.

«Держсекретар поінформував міністрів закордонних справ про цю зустріч. Вони домовилася підтримувати тісні контакти в процесі роботи з досягнення довгострокового припинення конфлікту в Україні», – повідомив офіційно Держдеп напередодні.

Рішення США достроково зняти санкції може завдати серйозного удару по спробах Європи позбавити Росію грошей для ведення війни проти України. Обіцянки держсекретаря США про збереження санкцій можуть принести «деяке полегшення» європейським союзникам, які побоювалися, що Вашингтон укладе угоду з Москвою, зазначило агентство.

Контекст

Західним країнам доведеться скасувати санкції проти Росії в разі завершення російсько-української війни, сказав Рубіо на пресконференції за підсумками переговорів делегацій Росії та США в Ер-Ріяді 18 лютого.

«Для припинення будь-якого конфлікту необхідно, щоб усі сторони пішли на поступки», – сказав він, відповідаючи на запитання про майбутнє обмежень, введених США проти РФ.

19 лютого ЄС погодив новий пакет санкцій проти Росії, що стане 16-м з моменту повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому.