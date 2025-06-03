Група тримачів ВВП-варантів України виступила із заявою через дефолт України за цими паперами. Також кредитори нагадали, що тепер на невиплачену суму Україна буде змушена сплачувати відсотки. Про це йдеться в заяві Ad Hoc Group, групи кредиторів, що володіють понад 30% варантів.

Ключові факти

Україна відмовилась сплачувати за ВВП-варантами $665,5 млн, адже не домовилась з кредиторами про реструктуризацію боргу. Де-факто ідеться про платіж у близько $542 млн, адже майже 20% варантів український Мінфін викупив .

. «Ad Hoc Group висловлює розчарування рішенням України здійснити дефолт без належної взаємодії з власниками варантів, – йдеться в заяві. – Це особливо прикро з огляду на пропозицію, подану Україні під час обмежених дискусій у квітні».

Також у заяві зазначається, що на прострочену суму платежу нараховуватиметься 7,75% річних. Це понад $40 млн. Водночас група уточнила, що це нарахування відбудеться, якщо сторонам зрештою не вдасться домовитись про реструктуризацію.

«Попри дефолт за червневим платежем, Ad Hoc Group залишається готовою і бажає взаємодіяти з Україною для реалізації взаємоприйнятного рішення», – наголошується в заяві.

Детальніше про наслідки технічного дефолту за ВВП-варантами – у матеріалі Forbes.

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Контекст

Україна не заплатила за ВВП-варантами, бо не досягла угоди з кредиторами про реструктуризацію цього боргу. Наприкінці квітня Мінфін провів перемовини з холдерами ВВП-варантів щодо реструктуризації, однак домовитися сторонам не вдалося.

31 липня президент Володимир Зеленський затвердив закон, який дозволяє Кабінету Міністрів тимчасово зупиняти виплати за зовнішнім державним боргом у разі необхідності. Цей закон став важливим кроком для підготовки до реструктуризації боргу.

Зрештою Мінфіну вдалось домовитися про реструктуризацію з власниками українських євробондів на $23,4 млрд. Переговори з тримачами ВВП-варантів продовжаться, йдеться в релізі Мінфіну. «Україна залишається відданою конструктивному діалогу з усіма зацікавленими сторонами та продовжує консультації задля досягнення справедливої та комплексної реструктуризації», – зазначили у відомстві.