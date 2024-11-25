Велика Британія ввела санкції проти 30 танкерів «тіньового флоту» РФ та страховиків

Велика Британія запроваджує санкції проти 30 суден «тіньового флоту» Росії, які за останній рік перевезли нафту та нафтопродукти на мільярди фунтів стерлінгів, повідомляє пресслужба британського уряду 25 листопада. Страхові компанії «АльфаСтрахование» і ВСК, які забезпечують роботу флоту, також потрапили під санкції.

Доходи від продажу нафти є важливим джерелом фінансування війни РФ проти Україні.