Велика Британія ввела санкції проти 30 танкерів «тіньового флоту» РФ та страховиків

Велика Британія запроваджує санкції проти 30 суден «тіньового флоту» Росії, які за останній рік перевезли нафту та нафтопродукти на мільярди фунтів стерлінгів, повідомляє пресслужба британського уряду 25 листопада. Страхові компанії «АльфаСтрахование» і ВСК, які забезпечують роботу флоту, також потрапили під санкції.
Доходи від продажу нафти є важливим джерелом фінансування війни РФ проти Україні.
Ключові факти
- Під санкції потрапили 30 суден «тіньового флоту» Росії, що збільшило загальну кількість нафтових танкерів, на які накладено санкції Великою Британією, до 73.
- Це найбільший пакет санкцій Великої Британії проти тіньового флоту.
- Очікується, що цей крок обмежить можливості Кремля фінансувати незаконну війну в Україні та шкідливу діяльність у всьому світі.
- До списку увійшли такі танкери: «Белгород», «Братск», «Красноярск», «Кемерово», «Коломна», «Анатолий Колодкин», «Георгий Маслов», «Виктор Бакаев», «Антарктика» та інші.
- Обмеження цих доходів, у тому числі шляхом вжиття жорстких заходів щодо компаній, що страхують ці судна («АльфаСтрахование» та ВСК) «послаблює військову машину Кремля, очищає судноплавні шляхи від небезпечного трафіку та захищає міжнародну торгівлю», сказано у заяві уряду.
- «Тіньовий флот» також становить значні ризики для світової торгівлі. Багато суден займаються обманними методами судноплавства та становлять небезпеку для навколишнього середовища — багато танкерів грубо ігнорують основні стандарти безпеки, що збільшує ймовірність катастрофічних розливів нафти.
- «Доходи Росії від продажу нафти підживлюють вогонь війни та руйнувань в Україні», – заявив міністр закордонних справ Девід Леммі.
- Оголошення прозвучало на тлі того, що Леммі використовує зустріч міністрів закордонних справ країн G7 в Італії, щоб підштовхнути інші країни до продовження тиску на військову машину Росії, паралельно із зусиллями нарощування військової та фінансової підтримки України.
Контекст
За останній місяць Велика Британія безпосередньо націлилася на незаконний «тіньовий» флот Росії, вжила жорстких заходів проти російських кібербанд і наклала санкції на рупорів Кремля, які розповсюджували брехню Путіна в усьому світі.
7 листопада велика Британія запровадила 56 нових санкцій у межах найбільшого пакету проти Росії з травня 2023 року. Заходи стосувалися постачання важливого обладнання для військової машини РФ і викривали корупційну діяльність російських військових угруповань в Африці.
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