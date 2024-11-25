Країни G7 готові посилити тиск на Китай через підтримку Росії. Bloomberg дізнався деталі спільної заяви

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки», які зустрінуться в Італії у понеділок та вівторок, пообіцяють вжити заходів проти субʼєктів у Китаї та інших країнах, які підтримують військову машину Росії проти України. Про це йдеться у ранньому проекту комюніке, з яким ознайомилося агентство Bloomberg 25 листопада.
Союзники України прагнуть вжити жорстких заходів проти країн, які допомагають РФ, особливо до вступу Дональда Трампа на посаду президента США у січні. Під час своєї кампанії Трамп висловив скептицизм щодо підтримки України та заявив, що може швидко покласти край війні.
Ключові факти
- Формулювання по Китаю, якщо його буде прийнято, означатиме ескалацію порівняно з попередньою зустріччю міністрів закордонних справ у квітні, коли країни закликали Китай «гарантувати», що він припинить підтримку Росії зброєю подвійного призначення. Союзники з Організації Північноатлантичного договору в липні назвали Китай «вирішальним посібником» війни Росії проти України.
- Очікується, що союзники по G7 «продовжать чинити суттєвий тиск на доходи Росії від енергоносіїв, металів та інших товарів за допомогою ефективної реалізації існуючих заходів та подальших дій проти «тіньового флоту».
- Нові заходи будуть спрямовані на обмеження використання «тіньового флоту» танкерів, який Росія зібрала для обходу цінової стелі та обмежень, які бʼють по можливостям постачати нафту на ринок.
- Міністри закордонних справ країн Європейського союзу обговорили це питання минулого тижня, і міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила, що допомога Китаю Росії «буде і має мати наслідки».
- Інший розділ проекту засуджує залучення північнокорейських солдатів у війні проти України та закликає до деескалації на Близькому Сході. Використання північнокорейських солдатів «знаменує небезпечне розширення конфлікту», згідно з проектом заяви, який також викликає занепокоєння з приводу передачі ядерних технологій Північній Кореї.
- Хоча США схвалили використання далекобійної зброї проти Росії, дипломати, поінформовані про переговори, заявили, що в підсумковому комюніке, швидше за все, не буде такого консенсусу, оскільки деякі країни, наприклад Італія, не підтримують цю позицію і неодноразово заявляли, що зброя, що поставляється ними має використовуватися лише з оборонною метою.
- У комюніке часто вносяться зміни до публікації остаточної версії, тож формулювання можуть бути відкориговані.
Контекст
У липні стало відомо, що китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранську модель, розгорнуту в Україні. Це викликало побоювання, що Пекін може наблизитися до надання тієї самої летальної допомоги, про яку застерігали західні чиновники.
США схвалили використання зброї великої дальності проти Росії, а 21 листопада РФ запустила новий тип балістичної ракети по Україні.
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