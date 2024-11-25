Країни G7 готові посилити тиск на Китай через підтримку Росії. Bloomberg дізнався деталі спільної заяви

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки», які зустрінуться в Італії у понеділок та вівторок, пообіцяють вжити заходів проти субʼєктів у Китаї та інших країнах, які підтримують військову машину Росії проти України. Про це йдеться у ранньому проекту комюніке, з яким ознайомилося агентство Bloomberg 25 листопада.

Союзники України прагнуть вжити жорстких заходів проти країн, які допомагають РФ, особливо до вступу Дональда Трампа на посаду президента США у січні. Під час своєї кампанії Трамп висловив скептицизм щодо підтримки України та заявив, що може швидко покласти край війні.