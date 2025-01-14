СБУ та НАБУ заявили про викриття схеми розкрадання 60 млн грн в «Укренерго»

Служба безпеки України та НАБУ заявили, що викрили «масштабну схему» розкрадання коштів НЕК «Укренерго», внаслідок якої нібито було привласнено майже 60 млн грн. Про це йдеться у повідомленні СБУ від 14 січня.

Деталі

Правоохоронці заявляють, до організації незаконних операцій причетний колишній заступник голови Харківської облради, який на момент злочину був депутатом цієї ради. Наразі фігурант справи перебуває за кордоном.

За версією СБУ, у квітні 2022 року цей депутат разом із кількома спільниками організував схему розкрадання електроенергії з «Укренерго» на суму 58,44 млн грн. Для реалізації схеми вони створили три фіктивні компанії, через які отримували електроенергію з об'єднаної енергосистеми України, та продавали її кінцевим споживачам, не сплачуючи за це, йдеться у пресрелізі СБУ.

За даними правоохоронців, отримані кошти маскували під виплати боргових зобов'язань, а потім переказували їх на рахунки компаній, зареєстрованих за кордоном, зокрема на Балканах.

Слідство встановило, що «Укренерго» зазнало збитків на суму 58,44 млн грн.

Під час обшуків у Києві було затримано директора столичної компанії, якому вже висунули підозру. Іншим двом учасникам оборудки, які перебувають за кордоном, оголошено підозру за організацію та пособництво у привласненні майна і відмиванні грошей.

Розслідування триває, фігурантам справи загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.

Фото: пресслужба СБУ Фото Пресслужба СБУ

Контекст

У січні 2024 року НАБУ заявило про викриття масштабної схеми розкрадання електроенергії «Укренерго», яка завдала збитків більш як на 700 млн грн. За даними слідства, у березні 2022-го компанія «Юнайтед Енерджі», один з найбільших трейдерів в Україні на той час, придбала у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. ТОВ «Юнайтед Енерджі» повʼязують з Ігорем Коломойським. Компанія постачала електроенергію на підприємства Коломойського для забезпечення роботи двох феросплавних комбінатів. Її офіційний власник і директор – Андрій Короткевич-Лещенко, свідчать дані держреєстру у системі YouControl.