СБУ та НАБУ заявили про викриття схеми розкрадання 60 млн грн в «Укренерго»

Служба безпеки України та НАБУ заявили, що викрили «масштабну схему» розкрадання коштів НЕК «Укренерго», внаслідок якої нібито було привласнено майже 60 млн грн. Про це йдеться у повідомленні СБУ від 14 січня.
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Деталі
- Правоохоронці заявляють, до організації незаконних операцій причетний колишній заступник голови Харківської облради, який на момент злочину був депутатом цієї ради. Наразі фігурант справи перебуває за кордоном.
- За версією СБУ, у квітні 2022 року цей депутат разом із кількома спільниками організував схему розкрадання електроенергії з «Укренерго» на суму 58,44 млн грн. Для реалізації схеми вони створили три фіктивні компанії, через які отримували електроенергію з об'єднаної енергосистеми України, та продавали її кінцевим споживачам, не сплачуючи за це, йдеться у пресрелізі СБУ.
- За даними правоохоронців, отримані кошти маскували під виплати боргових зобов'язань, а потім переказували їх на рахунки компаній, зареєстрованих за кордоном, зокрема на Балканах.
- Слідство встановило, що «Укренерго» зазнало збитків на суму 58,44 млн грн.
- Під час обшуків у Києві було затримано директора столичної компанії, якому вже висунули підозру. Іншим двом учасникам оборудки, які перебувають за кордоном, оголошено підозру за організацію та пособництво у привласненні майна і відмиванні грошей.
- Розслідування триває, фігурантам справи загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.
Контекст
У січні 2024 року НАБУ заявило про викриття масштабної схеми розкрадання електроенергії «Укренерго», яка завдала збитків більш як на 700 млн грн. За даними слідства, у березні 2022-го компанія «Юнайтед Енерджі», один з найбільших трейдерів в Україні на той час, придбала у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. ТОВ «Юнайтед Енерджі» повʼязують з Ігорем Коломойським. Компанія постачала електроенергію на підприємства Коломойського для забезпечення роботи двох феросплавних комбінатів. Її офіційний власник і директор – Андрій Короткевич-Лещенко, свідчать дані держреєстру у системі YouControl.
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