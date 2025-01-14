СБУ и НАБУ заявили о раскрытии схемы хищения 60 млн грн в «Укрэнерго»

Служба безопасности Украины и НАБУ заявили, что раскрыли «масштабную схему» хищения средств НЭК «Укрэнерго», в результате которой якобы было присвоено почти 60 млн грн. Об этом говорится в сообщении СБУ от 14 января.

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Правоохранители заявляют, что к организации незаконных операций причастен бывший замглавы Харьковского облсовета, который на момент преступления был депутатом этого совета. В настоящее время фигурант дела находится за границей.

По версии СБУ, в апреле 2022 года этот депутат вместе с несколькими сообщниками организовал схему хищения электроэнергии из «Укрэнерго» на сумму 58,44 млн грн. Для реализации схемы они создали три фиктивные компании, через которые получали электроэнергию из объединенной энергосистемы Украины, продавали ее конечным потребителям и не платили за это, говорится в пресс-релизе СБУ.

По данным правоохранителей, полученные средства маскировали под выплаты долговых обязательств, а затем переводили их на счета компаний, зарегистрированных за границей, в том числе на Балканах.

Следствие установило, что «Укрэнерго» понесло убытки на сумму 58,44 млн грн.

Во время обысков в Киеве был задержан директор столичной компании, которому уже выдвинули подозрение. Двум другим участникам аферы, находящимся за границей, объявлено подозрение за организацию и пособничество в присвоении имущества и отмывании денег.

Расследование продолжается, фигурантам дела грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото: пресс-служба СБУ Фото Пресслужба СБУ

Контекст

В январе 2024 года НАБУ заявило о раскрытии масштабной схемы хищения электроэнергии «Укрэнерго», нанесшей ущерб более чем на 700 млн грн. По данным следствия, в марте 2022-го компания «Юнайтед Энерджи», один из крупнейших трейдеров в Украине в то время, купила у ЧАО «НЭК «Укрэнерго» электрическую энергию на сумму более 716 млн грн. ООО «Юнайтед Энерджи» связывают с Игорем Коломойским. Компания снабжала электроэнергией предприятия Коломойского для обеспечения работы двух ферросплавных комбинатов. Ее официальный владелец и директор – Андрей Короткевич-Лещенко, свидетельствуют данные госреестра в системе YouControl.