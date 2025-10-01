Уряд США зупинив роботу після того, як Конгрес не зміг ухвалити тимчасовий бюджет. На кону – сотні тисяч робочих місць, мільярди доларів втрат для економіки та політична війна між республіканцями й демократами, які не готові поступатися у питанні медичних субсидій. Якими будуть наслідки цього протистояння ? Головне з матеріалів Bloomberg , Reuters , WSJ та FT

Федеральний уряд США зупинив роботу після того, як Конгрес не спромігся ухвалити тимчасовий бюджет. Опівночі, 1 жовтня, за вашингтонським часом Бюджетне управління Білого дому наказало федеральним агентствам запустити в роботу плани на випадок шатдауну.

Шатдаун – це адміністративна пауза всіх функцій, що не належать до критично необхідних. Під час зупинки працівники у важливих сферах (армія, безпека, контроль в аеропортах) продовжують виходити на роботу, але частина співробітників інших відомств відправляється у вимушені відпустки до відновлення фінансування.

Це перший за майже сім років шатдаун у США і вже третій під час президентства Дональда Трампа, пише Bloomberg. Причина політичного глухого кута – суперечка між двома партіями щодо медичних субсидій. Республіканці пропонували «чисту» резолюцію, яка продовжила б фінансування уряду до 21 листопада, але без додаткових витрат. Демократи наполягали включити в документ продовження субсидій на медичне страхування, що мали завершитися наприкінці року.

У підсумку в Сенаті не знайшлося 60 необхідних голосів: усі, крім трьох демократів, проголосували проти республіканського плану. Це остаточно відкрило шлях до зупинки роботи уряду, пише Financial Times.

На кону – $1,7 трлн на роботу федеральних агентств, що становить близько чверті із $7 трлн бюджету США, коментує Reuters. Решта йде на програми з охорони здоров’я та пенсії, а також на обслуговування державного боргу США, який досяг $37,5 трлн.

Оголошення про кредитну програму допомоги під час шатдауну уряду розміщене біля відділення Федерального кредитного союзу Сенату США в будівлі Сенату ім. Гарта 30 вересня 2025 року у Вашингтоні Фото Getty Images

Протистояння демократів та республіканців

Президент США Дональд Трамп поклав провину за шатдаун на демократів і публічно пригрозив, що під час шатдауну його адміністрація може вдатися не лише до тимчасових відпусток, а й до масових звільнень держслужбовців.

Лідери демократів у відповідь заявили, що не дозволять залякувати себе і що саме Білий дім нестиме відповідальність за кризу. Республіканський законопроєкт був «непартійним», і закликав демократів приєднатися до голосування, каже Bloomberg лідер більшості в Сенаті Джон Тун. Переговори можливі лише на двопартійній основі й з урахуванням позицій обох сторін, додає лідер демократів Чак Шумер для Reuters.

Під час бюджетного протистояння Трамп також поширив deepfake-відео з лідером демократів Чаком Шумером у сомбреро. В одній із версій поруч зображено голову демократичної меншості у Палаті представників Конгресу США Гакіма Джеффріса з домальованими вусами. Демократи назвали ролик расистським і спробою зневажити опонентів, а Шумер схарактеризував його як «дитяче й дріб’язкове», що демонструє несерйозність підходу Білого дому до шатдауну.

Щоб відновити роботу уряду, Конгрес має ухвалити нову резолюцію про фінансування федерального уряду – короткострокову чи річну. Республіканці розраховують, що найближчими днями кілька демократів приєднаються до голосування за їхній план, пише FT. Демократи, зі свого боку, сигналізують готовність до компромісу лише в тому разі, якщо в бюджеті буде закладене продовження медичних субсидій.

32% виборців звинувачують у шатдауні Трампа, 27% – республіканців у Конгресі, свідчать дані опитування Data for Progress цього місяця. Лише трохи більше як третина покладають відповідальність на демократів, пише FT.

У Сенаті США не знайшлося 60 необхідних голосів для того, щоб проголосувати за фінансування і не допустити шатдауну Фото Getty Images

Вплив шатдауну на економіку

Фінансовий ефект шатдауну в США стартує з ринку праці. Через призупинення фінансування уряду сотні тисяч держслужбовців пішли у вимушені відпустки. Якщо пауза триватиме три тижні, безробіття в США тимчасово підскочить до 4,6–4,7% проти 4,3% у серпні 2025-го, пише Bloomberg. Додатковий ризик – політичні заяви про можливі масові звільнення понад 750 000 працівників, що затягне відновлення економіки після шатдауну.

У попередній рекордній зупинці роботи уряду 2018–2019 років економіка США так і не повернула $3 млрд із $11 млрд втраченого ВВП, підрахувало Бюджетне управління Конгресу.

Публікацію ключових економічних звітів, зокрема п’ятничного релізу щодо ринку праці, відкладено, тож ФРС та інвестори залишаються без звичної статистики для прийняття рішень, додає Bloomberg. Ф’ючерси на Волл-стріт просіли, золото сягнуло в ціні рекордного максимуму, азійські акції хиталися через побоювання інвесторів щодо затримки виходу даних і втрати робочих місць, пише Reuters. Долар опустився до тижневого мінімуму щодо основних валют.

Приватний сектор гальмуватимуть операційні збої. Зупинка збору частини статистики, затримки регуляторних погоджень і кредитів для малого бізнесу, проблеми з інфраструктурними проєктами й туризмом сукупно тиснуть на ВВП США, пише WSJ. 34-денний шатдаун 2018–2019 років зрізав річний темп зростання на близько 0,4%, а 16-денний у 2013-му коштував економіці США до 0,6% темпів зростання. Тоді приватний сектор втратив близько 120 000 робочих місць через зриви перевірок і дозволів, додає WSJ.

Що (не) працюватиме

Федеральний уряд перейшов у режим «лише необхідне»: працюють пошта, федеральні суди, державна залізниця, служби авіабезпеки TSA й авіадиспетчери, а також паспортні офіси та іпотечні програми FHA, пише Bloomberg.

Працівники TSA та диспетчери працюватимуть без зарплати, що вже в минулі рази призводило до проблем. У 2019 році багато співробітників не виходили на зміну, і контрольні пункти закривалися, додає WSJ.

Національні парки відкриті для відвідувачів, але частина сервісів працює з обмеженнями. Більшість музеїв переважно закриті. Паспортні та візові служби залишаються доступними, однак можливі затримки в оформленні документів.