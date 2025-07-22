Україна робить крок назад у процесі євроінтеграції, ухвалюючи закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це заявила у X єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос.

Деталі

«Серйозно занепокоєна сьогоднішнім голосуванням у Раді. Скасування ключових гарантій незалежності НАБУ є серйозним кроком назад», – написала вона.

Кос нагадала, що незалежні органи, такі як НАБУ та САП, є надзвичайно важливими на шляху України до ЄС. «Верховенство права залишається в центрі переговорів про вступ до ЄС», – додала вона.

Єврокомісія занепокоєна подіями довкола НАБУ та САП, а фінансова підтримка України залежить від прогресу в демократичному врядуванні, заявив кількома годинами раніше речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Контекст

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який фактично підпорядковує роботу НАБУ та САП Офісу генпрокурора. НАБУ та САП – частина антикорупційної інфраструктури, створеної в Україні після Революції гідності. Досі вони були незалежними від інших владних і правоохоронних структур в країні. Як готувався законопроєкт та які його наслідки, читайте тут.

Напередодні СБУ, ДБР за підтримки Офісу генпрокурора провели понад 70 обшуків у співробітників НАБУ. Справи, за якими проводили обшуки, є різними. Частина включають підозри у співпраці топпосадовців НАБУ з Росією. Інші – стосуються ДТП за участю співробітників бюро, що сталися ще у 2023 та 2021 роках. З чим пов’язані обшуки та які наслідки вони матимуть для НАБУ та САП, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.