Украина делает шаг назад в процессе евроинтеграции, принимая закон, ограничивающий независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом заявила в X еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

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«Серьезно обеспокоена сегодняшним голосованием в Раде. Отмена ключевых гарантий независимости НАБУ является серьезным шагом назад», – написала она.

Кос напомнила, что независимые органы, такие как НАБУ и САП, чрезвычайно важны на пути Украины в ЕС. «Верховенство права остается в центре переговоров о вступлении в ЕС», – добавила она.

Еврокомиссия обеспокоена событиями вокруг НАБУ и САП, а финансовая поддержка Украины зависит от прогресса в демократическом управлении, заявил несколькими часами ранее представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Контекст

22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, фактически подчиняющий работу НАБУ и САП Офису генпрокурора. НАБУ и САП – часть антикоррупционной инфраструктуры, созданной в Украине после Революции достоинства. До сих пор они были независимы от других властных и правоохранительных структур в стране. Как готовился законопроект и каковы его последствия, читайте здесь.

Накануне СБУ и ГБР при поддержке Офиса генпрокурора провели более 70 обысков у сотрудников НАБУ. Дела, по которым проводили обыски, разные. Часть содержит подозрения в сотрудничестве топ-чиновников НАБУ с Россией. Другие относятся к ДТП с участием сотрудников бюро, которые произошли еще в 2023 и 2021 годах. С чем связаны обыски и какие последствия они будут иметь для НАБУ и САП, читайте в материале Forbes Ukraine.