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ШІ-стартап Pebbles Ai з офісом у Львові залучив $1 млн. Що він розробляє

Анастасія Несенюк
Анастасія Несенюк
Forbes

1 хв читання

Стартап Pebbles Ai, що розробляє ШІ-платформу для продажів і маркетингу під час запусків нових продуктів, залучив перший $1 млн фінансування від майже трьох десятків інвесторів. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба Pebbles Ai.

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Ключові факти

  • Стартап Pebbles Ai залучив $1 млн pre-seed раунді. У компанію вклалися 27 ангельських інвесторів. Імена Pebbles Ai не розголошує.
  • Кошти використають для побудови команди з маркетингу та продажів, виходу на європейські ринки тощо.
  • Всередині платформи Pebbles Ai – мережа ШІ-агентів, що на основі нейромаркетингу вдосконалює і персоналізує маркетингові стратегії, прогнозує попит під час виходу продуктів та послуг на новий ринок.
  • Близько 90% інвесторів стартапу – українці на керівних технічних позиціях, британці з досвідом у сфері інвестиційного банкінгу та SaaS, топменеджери зі Швейцарії та Німеччини. Ще 10% – нідерландські інвестори, серед яких керівництво великого аграрного концерну, що працює в Україні.

Контекст

У липні 2023-го Pebbles Ai заснував Емін Джан Туран – маркетинг-стратег з досвідом в американських Google, Cisco та Walmart Global Tech. Штаб-квартира Pebbles Ai знаходиться у столиці Великої Британії, офіс розробки – у Львові.

Бета-версію платформи запустили у грудні 2024-го. Pebbles Ai має $400 000 MRR та лист очікування на понад 500 топменеджерів та спеціалістів з маркетингу, продажів, які хочуть отримати ранній доступ до платформи.

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