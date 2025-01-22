ШІ-стартап Pebbles Ai з офісом у Львові залучив $1 млн. Що він розробляє

Стартап Pebbles Ai, що розробляє ШІ-платформу для продажів і маркетингу під час запусків нових продуктів, залучив перший $1 млн фінансування від майже трьох десятків інвесторів. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба Pebbles Ai.

Ключові факти

Стартап Pebbles Ai залучив $1 млн pre-seed раунді . У компанію вклалися 27 ангельських інвесторів. Імена Pebbles Ai не розголошує.

. У компанію вклалися 27 ангельських інвесторів. Імена Pebbles Ai не розголошує. Кошти використають для побудови команди з маркетингу та продажів, виходу на європейські ринки тощо.

Всередині платформи Pebbles Ai – мережа ШІ-агентів, що на основі нейромаркетингу вдосконалює і персоналізує маркетингові стратегії, прогнозує попит під час виходу продуктів та послуг на новий ринок.

вдосконалює і персоналізує маркетингові стратегії, прогнозує попит під час виходу продуктів та послуг на новий ринок. Близько 90% інвесторів стартапу – українці на керівних технічних позиціях, британці з досвідом у сфері інвестиційного банкінгу та SaaS , топменеджери зі Швейцарії та Німеччини. Ще 10% – нідерландські інвестори, серед яких керівництво великого аграрного концерну, що працює в Україні.

Контекст

У липні 2023-го Pebbles Ai заснував Емін Джан Туран – маркетинг-стратег з досвідом в американських Google, Cisco та Walmart Global Tech. Штаб-квартира Pebbles Ai знаходиться у столиці Великої Британії, офіс розробки – у Львові.

Бета-версію платформи запустили у грудні 2024-го. Pebbles Ai має $400 000 MRR та лист очікування на понад 500 топменеджерів та спеціалістів з маркетингу, продажів, які хочуть отримати ранній доступ до платформи.