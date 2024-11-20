Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Дрони, самохідні гаубиці та боєприпаси. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Німеччина надіслала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого входять дрони, самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, боєприпаси калібром 155 мм та інше, йдеться у повідомленні Бундесверу 20 листопада.

Німеччина посідає друге після США місце за обсягом військової допомоги, що надається Україні. 

Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?

Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!

Ключові факти

  • Пакет включає боєприпаси для БМП Marder, 47 машин із захистом від мін (MRAP) і радіолокаційну станцію TRML-4D.
  • Україна отримає чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 із запчастинами і 41 000 боєприпасів калібром 155 мм.
  • Німеччина передала Україні 20 дронів-розвідників Vector із запчастинами, 12 дронів-розвідників Hornet XR, 60 дронів-розвідників Golden Eagle, два дрони-розвідники VT-4 Rochen, 100 дронів-розвідників RQ-35 Heidrun і 120 дронів-розвідників Songbird.
  • У пакет увійшли дві мостоукладальні машини BIBER із запчастинами, три танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами й три плуги для розмінування. До України поставили вісім тактичних авіадесантних машин Caracal і 20 захищених машин для прикордонної служби.
  • Ще до пакета включили набої та гвинтівки.

Контекст

У лютому президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Так, в угоді зафіксовано, що у 2024 році Німеччина надасть кошти на військову допомогу Україні на загальну суму понад €7 млрд, що значно посилить українську армію. ФРН продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом усього строку дії документа.

Уряд Німеччини вирішив скоротити допомогу Україні до €4 млрд у 2025 році із приблизно €8 млрд у 2024-му, згідно з проєктом бюджету на 2025 рік. 

Німеччина сподівається, що Україна зможе задовольнити більшу частину своїх військових потреб за рахунок кредиту на $50 млрд із доходів від заморожених російських активів, схвалених G7. Однак повернення Дональда Трампа до Білого дому викликає занепокоєння, що підтримка Києва з боку США може знизитися. 

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні