Європейська Комісія схвалила зміни до плану реформ Ukraine Facility, запропоновані українською стороною. Він є умовою для отримання фінансової підтримки від ЄС у межах програми Ukraine Facility. Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, пише «Європейська правда» .

Деталі

«Україна подала запит на перегляд Плану 7 серпня. Після оцінки Єврокомісія 18 вересня затвердила пропозицію змін і передала її на розгляд Ради ЄС», – зазначив Мерсьє.

Він пояснив, що Рада ЄС має розглянути документ і вирішити, чи вносити додаткові правки, чи затвердити оновлений План.

За словами Мерсьє, зміни спрямовані на підвищення практичності та ефективності Плану з урахуванням поточних умов. Зокрема, будуть прискорені дедлайни в енергетичному секторі та сфері фінансових ринків, включаючи прийняття пакета з інтеграції електроенергетики та уточнення етапів реформ для їх більш плавної реалізації.

Контекст

Ukraine Facility – це програма фінансової підтримки України від ЄС на суму €50 млрд на період 2024–2027 років. Вона спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності, відновлення, модернізацію країни та підтримку її євроінтеграційних процесів. У межах програми передбачено €50 млрд, з яких €38,27 млрд – це пряма бюджетна підтримка. З 2024 року до державного бюджету України вже надійшло понад €22,6 млрд у рамках цього інструменту.

Крім того, інструмент ERA передбачає макрофінансову допомогу на суму близько €45 млрд, з яких €18,1 млрд є внеском ЄС. Погашення цих кредитів планується здійснювати за рахунок доходів від заморожених у ЄС російських суверенних активів.

ЄС залишається ключовим донором України, надавши €57,5 млрд за 3,5 року. За перші вісім місяців 2025 року країна отримала понад €15,5 млрд фінансової допомоги.