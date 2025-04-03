«Рішуча відповідь» або переговори. Як урядовці найбільших економік ЄС реагують на нові тарифи Трампа

Міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс очікує «рішучої відповіді» від ЄС на мита президента США Дональда Трампа, в Італії та Іспанії закликають до активних переговорів для захисту європейських інтересів, пише FT.
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Деталі
- «Було б наївно вважати, що ми просто сидітимемо склавши руки і дозволимо цьому статися… тому я очікую рішучої відповіді від Європейського Союзу», – сказав Йорг Кукіс в інтерв’ю BBC World Service. Водночас він зазначив, що двері для переговорів залишаються відчиненими.
- Промислова торговельна асоціація Німеччини заявила, що підтримує план Єврокомісії використовувати «власні інструменти» для рішучої відповіді, водночас залишаючись готовою укласти угоду з адміністрацією Трампа.
- Італія закликала Брюссель розпочати «конструктивні переговори» зі США, щоб запобігти ескалації торговельної війни та переконати адміністрацію Трампа скасувати 20-відсотковий тариф на європейський імпорт.
- «Потрібен прагматичний підхід, заснований на діалозі. Нам необхідні конструктивні переговори, з твердою позицією, які враховують занепокоєння США, але захищають священні європейські інтереси», – написав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у дописі в соцмережах.
- Міністр економіки Іспанії також закликав до «вирішеного шляхом переговорів рішення». «Якщо не буде простору для переговорів, нам доведеться відповісти, щоб захистити інтереси наших споживачів, наших компаній та нашої промисловості», – заявив Карлос Куерпо в інтерв’ю Radio Nacional de España.
Контекст
Трамп оголосив про запровадження мит на імпорт товарів. Під час виступу у Рожевому саду Білого дому 2 квітня він показав таблицю зі списком із 74 країн + ЄС і розміром мит. Нові тарифи набудуть чинності 5 і 9 квітня.
США запроваджують мита на товари з Китаю у розмірі 34%, ЄС – 20%, Великої Британії – 10%, України – 10%, Росії у списку немає.
Ринки стикаються з наслідками торгової війни: акції впали, облігації та долар зросли. ЄС та Китай обіцяють вжити заходів у відповідь на мита Трампа, Велика Британія сподівається на велику торгову угоду з Вашингтоном.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий відповісти контрзаходами на запроваджені президентом США Дональдом Трампом мита, якщо переговори з Вашингтоном зазнають невдачі. Вона назвала рішення США про запровадження універсальних тарифів серйозним ударом по світовій економіці. На її думку, це завдає шкоди бізнесу, споживачам у всьому світі та глобальним економічним відносинам.
Економіка Німеччини, що орієнтована на експорт і яка в останні роки перебуває в стагнації, особливо вразлива до торговельних заходів Трампа. За даними статистичного управління, у 2024 році США були найбільшим торговельним партнером Німеччини.
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