«Рішуча відповідь» або переговори. Як урядовці найбільших економік ЄС реагують на нові тарифи Трампа

Міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс очікує «рішучої відповіді» від ЄС на мита президента США Дональда Трампа , в Італії та Іспанії закликають до активних переговорів для захисту європейських інтересів, пише FT .

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«Було б наївно вважати, що ми просто сидітимемо склавши руки і дозволимо цьому статися… тому я очікую рішучої відповіді від Європейського Союзу», – сказав Йорг Кукіс в інтерв’ю BBC World Service. Водночас він зазначив, що двері для переговорів залишаються відчиненими.

Промислова торговельна асоціація Німеччини заявила, що підтримує план Єврокомісії використовувати «власні інструменти» для рішучої відповіді, водночас залишаючись готовою укласти угоду з адміністрацією Трампа.

Італія закликала Брюссель розпочати «конструктивні переговори» зі США, щоб запобігти ескалації торговельної війни та переконати адміністрацію Трампа скасувати 20-відсотковий тариф на європейський імпорт.

«Потрібен прагматичний підхід, заснований на діалозі. Нам необхідні конструктивні переговори, з твердою позицією, які враховують занепокоєння США, але захищають священні європейські інтереси», – написав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у дописі в соцмережах.

Міністр економіки Іспанії також закликав до «вирішеного шляхом переговорів рішення». «Якщо не буде простору для переговорів, нам доведеться відповісти, щоб захистити інтереси наших споживачів, наших компаній та нашої промисловості», – заявив Карлос Куерпо в інтерв’ю Radio Nacional de España.

Контекст

Трамп оголосив про запровадження мит на імпорт товарів. Під час виступу у Рожевому саду Білого дому 2 квітня він показав таблицю зі списком із 74 країн + ЄС і розміром мит. Нові тарифи набудуть чинності 5 і 9 квітня.

США запроваджують мита на товари з Китаю у розмірі 34%, ЄС – 20%, Великої Британії – 10%, України – 10%, Росії у списку немає.

Ринки стикаються з наслідками торгової війни: акції впали, облігації та долар зросли. ЄС та Китай обіцяють вжити заходів у відповідь на мита Трампа, Велика Британія сподівається на велику торгову угоду з Вашингтоном.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий відповісти контрзаходами на запроваджені президентом США Дональдом Трампом мита, якщо переговори з Вашингтоном зазнають невдачі. Вона назвала рішення США про запровадження універсальних тарифів серйозним ударом по світовій економіці. На її думку, це завдає шкоди бізнесу, споживачам у всьому світі та глобальним економічним відносинам.

Економіка Німеччини, що орієнтована на експорт і яка в останні роки перебуває в стагнації, особливо вразлива до торговельних заходів Трампа. За даними статистичного управління, у 2024 році США були найбільшим торговельним партнером Німеччини.