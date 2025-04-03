«Решительный ответ» или переговоры. Как чиновники крупнейших экономик ЕС реагируют на новые тарифы Трампа

Министр финансов Германии Йорг Кукис ожидает «решительного ответа» от ЕС на пошлины президента США Дональда Трампа , в Италии и Испании призывают к активным переговорам для защиты европейских интересов, пишет FT .

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«Было бы наивно считать, что мы будем просто сидеть сложа руки и позволим этому произойти… поэтому я ожидаю решительного ответа от Европейского Союза», – сказал Йорг Кукис в интервью BBC World Service. В то же время он отметил, что дверь для переговоров остается открытой.

Промышленная торговая ассоциация Германии заявила, что поддерживает план Еврокомиссии использовать «собственные инструменты» для решительного ответа, в то же время оставаясь готовой заключить соглашение с администрацией Трампа.

Италия призвала Брюссель начать «конструктивные переговоры» с США, чтобы предотвратить эскалацию торговой войны и убедить администрацию Трампа отменить 20-процентный тариф на европейский импорт.

«Нужен прагматичный подход, основанный на диалоге. Нам необходимы конструктивные переговоры с твердой позицией, которые учитывают беспокойство США, но защищают священные европейские интересы», – написал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в сообщении в соцсетях.

Министр экономики Испании также призвал к «принятому путём переговоров решению». «Если не будет пространства для переговоров, нам придется ответить, чтобы защитить интересы наших потребителей, наших компаний и нашей промышленности», – заявил Карлос Куэрпо в интервью Radio Nacional de España.

Контекст

Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров. Во время выступления в Розовом саду Белого дома 2 апреля он показал таблицу со списком из 74 стран + ЕС и размером пошлин. Новые тарифы вступят в силу 5 и 9 апреля.

США вводят пошлины на товары из Китая в размере 34%, ЕС – 20%, Великобритании – 10%, Украины – 10%, России в списке нет.

Рынки сталкиваются с последствиями торговой войны: акции упали, облигации и доллар выросли. ЕС и Китай обещают принять ответные меры на пошлины Трампа, Великобритания надеется на крупное торговое соглашение с Вашингтоном.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов ответить контрмерами на введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины, если переговоры с Вашингтоном терпят неудачу. Она назвала решение США о введении универсальных тарифов серьезным ударом по мировой экономике. По ее мнению, это наносит ущерб бизнесу, потребителям во всем мире и глобальным экономическим отношениям.

Экономика Германии, ориентированная на экспорт и находящаяся в последние годы в стагнации, особенно уязвима к торговым мерам Трампа. По данным статистического управления, в 2024 году США являлись крупнейшим торговым партнером Германии.