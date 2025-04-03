Трамп запровадив надзвичайний стан через загрозу дефіциту торгового балансу

Дональд Трамп запровадив надзвичайний стан у Сполучених Штатах через загрозу дефіциту торгового балансу. Відповідний указ президент опублікований на сайті Білого дому 2 квітня. Запровадження надзвичайного стану дозволяє Трампу використовувати особливі повноваження для запровадження мит, пише Bloomberg.
Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.
Від 49 грн на місяць!
Деталі
- У документі зазначається, що зовнішня торгівля та економічна практика «призвели до надзвичайної ситуації в країні».
- «Великий і постійний щорічний дефіцит торговельного балансу США призвів до ослаблення нашої виробничої бази, відсутності стимулів для нарощування передових вітчизняних виробничих потужностей, підриву найважливіших ланцюжків поставок і залежності нашої оборонно-промислової бази від іноземних супротивників», – ідеться в указі Трампа.
Контекст
Трамп оголосив про запровадження мит на імпорт товарів. Під час виступу у Рожевому саду Білого дому 2 квітня він показав таблицю зі списком із 74 країн + ЄС і розміром мит. Нові тарифи набудуть чинності 5 і 9 квітня.
США запроваджують мита на товари з Китаю у розмірі 34%, ЄС – 20%, Великої Британії – 10%, України – 10%, Росії у списку немає.
Ринки стикаються з наслідками торгової війни: акції впали, облігації та долар зросли. ЄС та Китай обіцяють вжити заходів у відповідь на мита Трампа, Велика Британія сподівається на велику торгову угоду з Вашингтоном.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.