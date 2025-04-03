Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Трамп запровадив надзвичайний стан через загрозу дефіциту торгового балансу

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Дональд Трамп запровадив надзвичайний стан у Сполучених Штатах через загрозу дефіциту торгового балансу. Відповідний указ президент опублікований на сайті Білого дому 2 квітня. Запровадження надзвичайного стану дозволяє Трампу використовувати особливі повноваження для запровадження мит, пише Bloomberg

Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.

Від 49 грн на місяць!

Деталі

  • У документі зазначається, що зовнішня торгівля та економічна практика «призвели до надзвичайної ситуації в країні».
  • «Великий і постійний щорічний дефіцит торговельного балансу США призвів до ослаблення нашої виробничої бази, відсутності стимулів для нарощування передових вітчизняних виробничих потужностей, підриву найважливіших ланцюжків поставок і залежності нашої оборонно-промислової бази від іноземних супротивників», – ідеться в указі Трампа.

Контекст

Трамп оголосив про запровадження мит на імпорт товарів. Під час виступу у Рожевому саду Білого дому 2 квітня він показав таблицю зі списком із 74 країн + ЄС і розміром мит. Нові тарифи набудуть чинності 5 і 9 квітня. 

США запроваджують мита на товари з Китаю у розмірі 34%, ЄС – 20%, Великої Британії – 10%, України – 10%, Росії у списку немає.

Ринки стикаються з наслідками торгової війни: акції впали, облігації та долар зросли. ЄС та Китай обіцяють вжити заходів у відповідь на мита Трампа, Велика Британія сподівається на велику торгову угоду з Вашингтоном. 

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні