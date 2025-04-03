Трамп запровадив надзвичайний стан через загрозу дефіциту торгового балансу

Дональд Трамп запровадив надзвичайний стан у Сполучених Штатах через загрозу дефіциту торгового балансу. Відповідний указ президент опублікований на сайті Білого дому 2 квітня. Запровадження надзвичайного стану дозволяє Трампу використовувати особливі повноваження для запровадження мит, пише Bloomberg .

Деталі

У документі зазначається, що зовнішня торгівля та економічна практика «призвели до надзвичайної ситуації в країні».

«Великий і постійний щорічний дефіцит торговельного балансу США призвів до ослаблення нашої виробничої бази, відсутності стимулів для нарощування передових вітчизняних виробничих потужностей, підриву найважливіших ланцюжків поставок і залежності нашої оборонно-промислової бази від іноземних супротивників», – ідеться в указі Трампа.

Контекст

Трамп оголосив про запровадження мит на імпорт товарів. Під час виступу у Рожевому саду Білого дому 2 квітня він показав таблицю зі списком із 74 країн + ЄС і розміром мит. Нові тарифи набудуть чинності 5 і 9 квітня.

США запроваджують мита на товари з Китаю у розмірі 34%, ЄС – 20%, Великої Британії – 10%, України – 10%, Росії у списку немає.

Ринки стикаються з наслідками торгової війни: акції впали, облігації та долар зросли. ЄС та Китай обіцяють вжити заходів у відповідь на мита Трампа, Велика Британія сподівається на велику торгову угоду з Вашингтоном.