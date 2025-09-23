Китайське вантажне судно заходило до окупованого Севастополя, що стало першим відомим випадком, коли іноземний корабель увійшов до українського порту, захопленого Росією. Посольство України в Китаї вже звернулося з цього приводу до Міністерства закордонних справ КНР. Про це пише Financial Times із посиланням на Офіс президента України.