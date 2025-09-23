Китайське вантажне судно заходило до окупованого Севастополя, що стало першим відомим випадком, коли іноземний корабель увійшов до українського порту, захопленого Росією. Посольство України в Китаї вже звернулося з цього приводу до Міністерства закордонних справ КНР. Про це пише Financial Times із посиланням на Офіс президента України.
Деталі
- За даними українських посадовців, судно Heng Yang 9 під прапором Панами, яке належить і управляється компанією Guangxi Changhai Shipping Company з провінції Гуансі, щонайменше тричі за останні місяці заходило до портів Криму.
- Financial Times підтвердив один із таких візитів у вересні, використавши супутникові знімки, радарні дані, сигнали транспондера та звичайні фотографії.
- 140-метровий китайський контейнеровоз відвідував Севастополь після відкриття у квітні нової залізниці до Криму. За інформацією Офісу президента Володимира Зеленського, цього літа Heng Yang 9 щонайменше двічі заходив до Севастополя.
- Українські посадовці зазначають, що Росія використовує цю залізницю для транспортування товарів із окупованих частин Донецької та Херсонської областей, де розвинені промисловість і сільське господарство, до захоплених портів для експорту.
- Офіс президента повідомив FT, що судно перебувало в Севастополі з 19 по 22 червня, що стало його першим візитом до цього порту. Після відвідин Криму корабель прямував до портів Туреччини, а згодом – до Александрії в Єгипті.
- «Україна чітко заявила, що такі дії є неприйнятними, і очікує, що міжнародні партнери та компанії уникатимуть будь-яких контактів з окупованими територіями», – зазначив уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі FT.
- Він додав, що судна, які заходять до окупованих портів, можуть потрапити під санкції. Україна висловила незадоволення через цей інцидент і продовжуватиме моніторити подібні випадки.
- МЗС Китаю заявило, що рекомендує своїм громадянам і компаніям утримуватися від контактів з окупованими територіями України. Пекін пообіцяв розглядати кожен випадок окремо та вживати «відповідних заходів».
- Авіафотографія, зроблена в Севастополі 14 вересня, підтверджує, що судно збігається із зображенням контейнеровоза Heng Yang 9, сфотографованого через три дні під час проходження через Стамбул. Розташування контейнерів на борту залишалося ідентичним під час руху через Босфор.
- Протягом двотижневого рейсу Чорним морем у вересні судно, ймовірно, підробляло дані про своє місцезнаходження. Для приховування маршрутів використовувався транспондер, який передавав фальшиві позиції.
- За даними супутникових знімків, 6 вересня судно зафіксували в Новоросійську, російському порту на східному узбережжі Чорного моря. Згідно з сигналами транспондера, далі воно вирушило до порту «Кавказ» у Керченській протоці, що з’єднує Росію з окупованим Кримом.
- Однак радарні знімки супутника Sentinel-1 Європейського космічного агентства, зроблені 9 вересня, лише за 10 хвилин після заявленої позиції судна в порту, не виявили там жодного корабля. Аналогічно, оптичні знімки супутників Sentinel-2, отримані 11 і 15 вересня менш ніж за годину після сигналів транспондера, також не зафіксували судна у вказаних місцях.
- Аналіз видання Lloyd’s List, одного з найстаріших спеціалізованих джерел про морську торгівлю, підтвердив звинувачення України щодо попередніх рейсів судна та фальсифікації його маршрутів.
- Кримські активісти опублікували фотографії, на яких, за їхніми словами, видно спробу приховати ідентичність судна: назву на кормі закрили білими полотнами.
Контекст
Використання порту Севастополя заборонено західними санкціями з 2014 року, після анексії Криму Росією. Хоча Китай не приєднався до санкцій проти Росії, раніше його комерційні судна уникали портів, контрольованих Росією.
