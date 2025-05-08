Себестоимость строительства жилья выросла вдвое с начала войны – DIM

С начала полномасштабного вторжения, за три года большой войны, себестоимость строительства жилья в гривне выросла в среднем на 90–115% в зависимости от класса жилья, сообщает пресс-служба девелоперской компании DIM. По состоянию на май 2025 года себестоимость жилья комфорт-класса составляет $850–1000 за кв. м, по данным застройщика. Это примерно 35 230–41 450 грн по курсу НБУ, подсчитал Forbes Ukraine.

Подробности

Основные причины роста себестоимости – удорожание стройматериалов, нехватка кадров и сложности поставок ключевых позиций материалов.

«Дефицит рабочей силы заставляет компании повышать зарплаты, привлекать подрядчиков из других регионов, а в отдельных случаях – из-за рубежа, что влияет на себестоимость строительства», – говорит директор по строительству группы компаний DIM Владимир Жигман. Сегодня на строительстве работает 40–50% работников от довоенного уровня, по его словам. Не хватает квалифицированных сварщиков, крановщиков, высотников, операторов спецтехники, разнорабочих, говорит Жигман.

Средний рост цен в гривне на основные строительные материалы в Украине с начала полномасштабной войны (февраль 2022-го) до мая 2025 года составляет 40–60%.

Бетон подорожал в гривне практически вполовину, стоимость гипсокартона увеличилась на 35–45%, штукатурки – на 30–40%, плитки – на 50–60%.

Доля импортных стройматериалов в среднестатистическом проекте выросла вдвое: с 12–14% в 2021 году до почти 25% в 2024-м, по данным DIM. «Большинство лифтов на рынке, системы вентиляции и электрооборудования импортные. Добавляем логистику, валютный курс и риски – имеем ответы на вопросы восходящей динамики [себестоимости строительства]», – объясняет Жигман.

Контекст

Объемы ввода жилья в эксплуатацию с начала войны постепенно растут: в 2022 году ввели 7,11 млн кв. м, в 2023-м – 7,38 млн кв. м, в 2024-м – 9,76 кв. м, по данным Госстата.

Цены на новое жилье растут прежде всего в западных регионах, наиболее удаленных от зоны боевых действий. С мая 2022-го по май 2025-го подорожание во Львове – на 20%, до $1320 за кв. м, в Ужгороде – на 23%, до $1110 за кв. м, в Ивано-Франковске – на 49%, до $850 за кв. м, в Виннице – на 11%, до $1000 за кв. м, по данным ЛУН. Цены также поднялись в Одессе, Харькове, Запорожье.

В Днепре средняя цена упала на 17,5%, до $1080 за кв. м, в Киеве – на 4,5% до $1280 за кв. м, по данным ЛУН.