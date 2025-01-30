SoftBank планує інвестувати в OpenAI до $25 млрд – FT

Японська SoftBank Group веде переговори про інвестиції в $15-25 млрд в розробника чат-бота ChatGPT компанію OpenAI, пише Financial Times з посиланням на інформовані джерела. Компанії планують великий проєкт у сфері ШІ-інфраструктури.

Деталі

SoftBank планує інвестиції безпосередньо в OpenAI на додаток до своїх зобовʼязань (понад $15 млрд) у рамках проєкту Stargate, зазначають співрозмовники видання.

Сама ж OpenAI також зобовʼязалася інвестувати $15 млрд у Stargate. За словами джерел FT, інвестиції японської компанії в капітал OpenAI можуть бути використані для покриття цих витрат.

«Переговори тривають, і сума, яку SoftBank може інвестувати в капітал OpenAI, остаточно не визначена», – сказав один із співрозмовників.

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Контекст

Озвучена сума інвестицій може зробити SoftBank найбільшим інвестором OpenAI. Сукупний обсяг вкладень Microsoft – близько $14 млрд.

Раніше OpenAI, SoftBank, Oracle і держінвесткомпанія ОАЕ MGX оголосили про створення спільного підприємства, яке отримало назву Stargate. Передбачається, що Stargate у наступні 4 роки інвестує $500 млрд у будівництво дата-центрів у США для OpenAI.

Представники Microsoft, яка є ключовим партнером OpenAI, 21 січня не брали участі в анонсі Stargate. Це сигналізує про нову еру у відносинах партнерів, які тепер стають менш залежними один від одного, писала WSJ. Партнерство між компаніями, яке зіграло ключову роль у розвитку генеративного ШІ, почало слабшати через суперечки навколо зростаючих апетитів творця ChatGPT до хмарних сервісів. Більше про це – тут.