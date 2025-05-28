Ринок венчурних інвестицій перезавантажується. Після кількох млявих років угоди знову стають масштабними, оцінки компаній – рекордними, а список найуспішніших венчурних інвесторів світу – несподівано свіжим. У 24-му щорічному рейтингу The Midas List від Forbes домінують учасники, хто рано зробив ставку на SpaceX та OpenAI. Всього в списку 100 інвесторів. Хто в першій десятці венчурних королів, які здійснили найбільший вплив на технологічні компанії, стартапи та інші інноваційні проєкти через свої інвестиції.

Після тривалої паузи на ринку первинних публічних пропозицій та злиттів ситуація починає змінюватися, і в одному з секторів стартап-ринку угоди відбуваються з великою інтенсивністю.

У 2025 році невелика група мегастартапів, таких як SpaceX, OpenAI та Stripe, тепер мають неймовірно високі оцінки, яких рідко досягають приватні компанії. Їхні перші інвестори, у свою чергу, займають лідируючі позиції у списку Midas — рейтингу найкращих венчурних капіталістів світу від Forbes.