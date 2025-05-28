Ринок венчурних інвестицій перезавантажується. Після кількох млявих років угоди знову стають масштабними, оцінки компаній – рекордними, а список найуспішніших венчурних інвесторів світу – несподівано свіжим. У 24-му щорічному рейтингу The Midas List від Forbes домінують учасники, хто рано зробив ставку на SpaceX та OpenAI. Всього в списку 100 інвесторів. Хто в першій десятці венчурних королів, які здійснили найбільший вплив на технологічні компанії, стартапи та інші інноваційні проєкти через свої інвестиції.
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Після тривалої паузи на ринку первинних публічних пропозицій та злиттів ситуація починає змінюватися, і в одному з секторів стартап-ринку угоди відбуваються з великою інтенсивністю.
У 2025 році невелика група мегастартапів, таких як SpaceX, OpenAI та Stripe, тепер мають неймовірно високі оцінки, яких рідко досягають приватні компанії. Їхні перші інвестори, у свою чергу, займають лідируючі позиції у списку Midas — рейтингу найкращих венчурних капіталістів світу від Forbes.
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