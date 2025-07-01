Президент США Дональд Трамп публічно атакував Ілона Маска, пригрозивши перевіркою державних субсидій, які отримують компанії Tesla та SpaceX. Це – відповідь на різку критику з боку Маска щодо нового податкового законопроєкту , який мільярдер назвав «руйнівним» і «божевільним», пише Reuters .

Деталі

«Можливо, DOGE має уважно подивитися на це. Можна зекономити ВЕЛИКІ гроші!» – написав Трамп у Truth Social. Він вважає, що без субсидій Маск «мусив би закрити все і повернутись до ПАР», адже не зміг би фінансувати запуск ракет, виробництво електрокарів і супутників.

Маск не забарився з відповіддю в X: «Я прямо кажу – СКАСУЙТЕ ВСЕ», – написав він, додавши, що готовий особисто боротися за те, щоб автори законопроєкту «втратили місце у Конгресі».

Мільярдер запропонував створити нову політичну силу, назвавши чинний істеблішмент «Партією Свині Поркі», яка, за його словами, «не має нічого спільного з інтересами громадян».

Контекст

Протистояння Маска і Трампа стало публічним на тлі розгляду Сенатом масштабного законопроєкту про зниження податків і зростання держвидатків на $3,3 трлн. Маск вважає, що він знищить економічну стабільність і зведе нанівець економію, якої досяг DOGE – ініціатива, яку він сам очолював під час адміністрації Трампа.

Хоча раніше Маск підтримував Трампа і вклав майже $300 млн у його передвиборчу кампанію, зараз їхні відносини суттєво охололи.

Трамп натякає на перегляд фінансування компаній Маска, які історично отримували великі субсидії на електромобілі, космічні стартапи і зелену енергетику.

Цей публічний конфлікт вже позначився на ринку – акції Tesla тимчасово втратили до $150 млрд ринкової капіталізації, хоча згодом частково відновились.

У самій Республіканській партії побоюються, що публічна ворожнеча між Трампом і Маском може зашкодити її позиціям на виборах до Конгресу у 2026 році.