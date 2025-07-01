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DOGE проти Маска. Трамп погрожує урізати субсидії Tesla та SpaceX після критики мільярдером законопроєкту на $3 трлн

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Дональд Трамп та Ілон Маск атакували один одного через податковий законопроєкт /Getty Images

Дональд Трамп та Ілон Маск атакували один одного через податковий законопроєкт Фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп публічно атакував Ілона Маска, пригрозивши перевіркою державних субсидій, які отримують компанії Tesla та SpaceX. Це – відповідь на різку критику з боку Маска щодо нового податкового законопроєкту, який мільярдер назвав «руйнівним» і «божевільним», пише Reuters

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Деталі

  • «Можливо, DOGE має уважно подивитися на це. Можна зекономити ВЕЛИКІ гроші!» – написав Трамп у Truth Social. Він вважає, що без субсидій Маск «мусив би закрити все і повернутись до ПАР», адже не зміг би фінансувати запуск ракет, виробництво електрокарів і супутників.
  • Маск не забарився з відповіддю в X: «Я прямо кажу – СКАСУЙТЕ ВСЕ», – написав він, додавши, що готовий особисто боротися за те, щоб автори законопроєкту «втратили місце у Конгресі».
  • Мільярдер запропонував створити нову політичну силу, назвавши чинний істеблішмент «Партією Свині Поркі», яка, за його словами, «не має нічого спільного з інтересами громадян».

Контекст

Протистояння Маска і Трампа стало публічним на тлі розгляду Сенатом масштабного законопроєкту про зниження податків і зростання держвидатків на $3,3 трлн. Маск вважає, що він знищить економічну стабільність і зведе нанівець економію, якої досяг DOGE – ініціатива, яку він сам очолював під час адміністрації Трампа.

Хоча раніше Маск підтримував Трампа і вклав майже $300 млн у його передвиборчу кампанію, зараз їхні відносини суттєво охололи.

Трамп натякає на перегляд фінансування компаній Маска, які історично отримували великі субсидії на електромобілі, космічні стартапи і зелену енергетику.

Цей публічний конфлікт вже позначився на ринку – акції Tesla тимчасово втратили до $150 млрд ринкової капіталізації, хоча згодом частково відновились.

У самій Республіканській партії побоюються, що публічна ворожнеча між Трампом і Маском може зашкодити її позиціям на виборах до Конгресу у 2026 році.

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