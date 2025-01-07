Спецпредставник Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог відклав візит до Києва

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог відклав візит до Києва та європейських столиць до інавгурації обраного президента Дональда Трампа 20 січня. Про це пише Reuters з посиланням на чотири джерела, обізнаних з планами спецпредставника.
Келлог працює в America First Policy Institute, він є одним з авторів плану щодо завершення війни в Україні.
Деталі
- Візит Келлога не лише до Києва, а й до Рима та Парижа перенесений на час «після інавгурації» обраного президента.
- Причин відтермінування поїздки до Європи джерела агенції не назвали. «Ні Келлог, ні представник посольства України у Вашингтоні не відреагували на прохання прокоментувати ситуацію», – зазначило агентство.
Контекст
27 листопада стало відомо, що Трамп призначить відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога, 80, на посаду спеціального представника з питань України. Раніше Келлог представив йому «план припинення війни в Україні».
17 грудня джерела Reuters повідомили, що Келлог на початку січня відвідає кілька європейських столиць та Київ, де мав зустрітися з українським керівництвом. Його команда займалася підготовкою зустрічей із високопоставленими політиками у Парижі та Римі, розповідали джерела Reuters. Метою зустрічей називали збір інформації для нової адміністрації США.
Коментуючи цю інформацію, президент Володимир Зеленський запевнив, що візит Келлога точно відбудеться. «Він відбудеться на початку січня. Ми очікуємо пана Келлога і тоді поговоримо, що він має або мав на увазі», – зазначив Зеленський, посилаючись на раніше висловлені Келлогом у ЗМІ ідеї щодо припинення російсько-української війни.
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