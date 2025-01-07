Спецпредставник Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог відклав візит до Києва

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог відклав візит до Києва та європейських столиць до інавгурації обраного президента Дональда Трампа 20 січня. Про це пише Reuters з посиланням на чотири джерела, обізнаних з планами спецпредставника.

Келлог працює в America First Policy Institute, він є одним з авторів плану щодо завершення війни в Україні.