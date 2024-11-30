«Келлог – це сильний вибір». Експосол США Джон Гербст розповів Forbes Ukraine, хто в команді Трампа – на боці України, а від кого чекати сюрпризів. Інтервʼю

Чого чекати Україні від адміністрації обраного президента США Дональда Трампа? Розповідає Джон Гербст, експосол США в Україні з 31-річним досвідом дипломатичної служби. Нині він – старший директор Євразійського центру Atlantic Council.

Інавгурація Дональда Трампа, 47-го президента США, запланована на 20 січня 2025 року. Він вже визначився з номінаціями на ключові зовнішньополітичні посади у своїй адміністрації. 27 листопада пізно ввечері за Києвом стало відомо, що цей напрям Трамп довірив генералу армії США у відставці Кіту Келлогу. Він має забезпечити «мир за допомогою сили», за задумом Трампа.

Крім Келлога номіновано наступних кандидатів:

Держсек: сенатор Марко Рубіо;

Радник з нацбезпеки: конгресмен та ветеран-спецпризначенець Майкл Волц;

Голова Пентагону: офіцер Національної гвардії США та ведучий FOX News Піт Хегсет;

Директор ЦРУ – політик й адвокат Джон Реткліфф;

– політик й адвокат Джон Реткліфф; Директорка Нацрозвідки – колишня конгресвумен, яка перейшла з Демократичної до Республіканської партії, Тулсі Габбард.

Більшість зовнішньополітичних кандидатів ще має схвалити Сенат. Спойлер – з неоднозначними кандидатами можуть бути проблеми. Сенатори вже відхилили першого номінанта Трампа на посаду генпрокурора, скандального конгресмена Метта Гетца.

Як можна оцінити позицію кожного із номінантів Трампа для України? І що це говорить про зовнішню політику самого президента США, Forbes Ukraine розпитав Джона Гербста.

Про Келлога як представника з питань України

Келлог – хороший вибір для України?

Це сильний вибір. Близько тижня тому в інтерв’ю Fox він казав, що рішення Джо Байдена дозволити Україні використовувати ракети по російській території дає Трампу важелі впливу у переговорах з Росією. Це абсолютно правильно.

Ще він говорив про необхідність для України стати сильною незалежною суверенною країною.

Кіт Келлог, спецпредставники із питань України та РФ Фото Getty Images

Однак не всі українці можуть бути задоволені. У своєму плані завершення війни на AFPI Келлог не підтримує членство України в НАТО та деокупацію всіх територій для завершення війни.

Розумію це занепокоєння. Як і стосовно тез щодо можливого підходу Трампа до миру. Але беріть до уваги риторику Келлога про інтереси США та небезпеку, яку становить Росія. Це важливо. Не всі у Республіканській партії вважають Росію ворогом. Вони цього не усвідомлюють. Тим часом Путін щодня говорить, що США є ворогом номер один для РФ.

Майбутні кроки Трампа не є оптимальним для України. Але можуть бути достатньо добрими для вас й не добрими для Путіна.

Про хороших для України кандидатів

Що скажете про кандидата на посаду держсекретаря Марко Рубіо?

Хороший вибір. Рубіо не говорив прямо про необхідність зміцнення України. Але він усвідомлює: щоб переговори з РФ мали успіх, Путін повинен зрозуміти, що не зможе захопити більше української території. Що Україна буде добре озброєною країною, яка стримуватиме російську агресію у майбутньому.

Рубіо – яструб щодо Китаю. Його можна переконати, що для стримування Китаю від нападу на Тайвань, потрібно допомогти Україні?

Переконаний – Рубіо це розуміє. В оточенні Трампа є голоси, які не мають уявлення, наскільки тісний звʼязок між Росією та Китаєм. Мають сильну позицію стосовно Пекіна, але жахливу – щодо Росії. Рубіо доводиться маневрувати.

Обраний президент США Дональд Трамп та Марко Рубіо Фото Getty Images

Ще один номінант – Майк Волтц, радник з нацбезпеки.

Я б описав Волтца так само як Рубіо. Він розуміє, що Росія є загрозою для США. Розуміє, що Росія співпрацює з Китаєм, Іраном, Північною Кореєю. Він добре розуміє американські інтереси. Вірю в його бажання бачити Україну сильною державою.

Маловідомий діяч Піт Хегсет – можливий міністр оборони.

Чув від надійних людей, що погляди Хегсета на інтереси США схожі на погляди Рубіо та Волца. Якщо так, – це сильний вибір. Хороший для США. Не ідеальний, але непоганий для України.

Джон Реткліфф, потенційний директор ЦРУ?

Він має видатну публічну репутацію та є сильним прихильником американської сили. Думаю, він матиме підхід до України, схожий на Рубіо, Волца та Хегсета.

Кандидат на посаду міністра оборони США Піт Хегсет, 21 листопада 2024 року. Фото Getty Images

Про небезпечних кандидатів

Давайте до менш позитивних кандидатів. Навіть не кандидат, а обраний віцепрезидентом Джей-Ді Венс.

Він не поспішає висловлюватись про Росію як загрозу для США. Про зростання небезпеки для союзників Америки в НАТО, якщо Путін переможе в Україні. Що створило б підстави для збільшення витрат США.

Ще не зрозуміло, чи відіграє він якусь роль в українському питанні.

Чи можна спрогнозувати: він буде схожим на Діка Чейні чи радше на Майка Пенса?

Шукайте відповідь у фактах. Згадайте час, коли фактор Трампа був важливим для прийняття закону про допомогу Україні у Конгресі. І пригадайте, що говорив тоді сенатор Венс.

Джей-Ді Венс, обраний віцепрезидентом США Фото Getty Images

Найбільше лякає Тулсі Габбард, кандидатка на посаду директора Нацрозвідки…

Дуже суперечливий і дивний вибір Трампа. Габбард не продемонструвала жодного розуміння, наскільки небезпечною є Росія. Вона, здається, не розуміє, наскільки небезпечний Іран. Натомість Трамп був дуже жорстким щодо Ірану.

Габбард різко критикувала Трампа за виведення США з недосконалої ядерної угоди з Іраном. І за ліквідацію Касема Сулеймані, голови іранської воєнної розвідки.

Хто така Тулсі Габбард? Навколо кандидатури Габбард – найбільше «галасу». Досвіду роботи в розвідці в неї немає. Натомість вона наглядатиме за 16 іншими розвідувальними агентствами США та матиме доступ до деяких найсекретніших програм нацбезпеки, писав Times. Габбард з’являлась в ефірах Russia Today, закликала не підтримувати Україну та розповсюджувала теорії змови, як от про біолабораторії в Україні. У березні 2022-го ЦПД при РНБО звинувачував Габбард у роботі на іноземну аудиторію за гроші Кремля, але у листопаді 2024-го видалив цей допис з в Telegram. Читати більше Згорнути

Є гіпотеза, що Трамп номінував Габбард, аби догодити не тільки поміркованій, а й дуже правій конспірологічній частині своїх виборців.

Підозрюю, що виборці Трампа пішли б за ним попри все. Але не всі. Тому ця гіпотеза може мати сенс.

Чи є шанс, що Сенат затвердить Габбард?

Так. Деякі сенатори вже заявили, що мають допитати її. Процес затвердження та слухань у Сенаті будуть дуже важливими.

Тулсі Габбард під час передвиборчого мітингу на користь кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа у Піттсбурзі, 4 листопада 2024 року. Фото Getty Images

Про вплив на українську політику Трампа

Хто з номінантів Трампа матиме найбільший вплив на його зовнішню та українську політику? Чи впливатиме хтось поза адміністрацією, як свого часу Руді Джуліані.

Її формуватиме сам Дональд Трамп.

Але до чиїх порад може найбільше дослухатися?

Якщо йти по номінаціях, – Волц. Більшість з кандидатів дивляться в одному з ним напрямку. Розуміють важливість американської сили та лідерства.

Визнають, що насправді ми маємо ворогів. І це не лише Китай, також Росія, Іран і Північна Корея. Вони розуміють, що слабкість не принесе користі США – чи то в переговорах про мир між Ізраїлем і Хезболлою, чи то між Росією та Україною.

Трампа в Україні часто сприймають як ізоляціоніста. Але з огляду на його кандидатів – це помилкова думка.

Так. Хибно [вважати Трампа ізоляціоністом].