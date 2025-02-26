Українська титанова компанія Velta веде перемовини з чотирма інвесторами з США – СЕО

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«Сподіваюсь, скоро зможемо поділитись чудовими новинами», – зазначив Бродський.

За його словами, українська компанія розглядає два формати співпраці: вхід американських інвесторів у капітал компанії та створення спільних підприємств для розвитку нових родовищ та переробки титану.

«Американці хочуть отримати прямий контроль або участь у проєктах, а не просто бути покупцями сировини», – додав Бродський.

Контекст

Velta Holding — українська гірничодобувна компанія, що спеціалізується на видобутку та переробці титанових руд.

«Велта» має спецдозволи на Бирзулівське та Лікарівське родовища ільменітових руд.

Через війну бізнес стикається з багатьма викликами – енергетичними, кадровими, логістичними, тож закінчили рік не так, як хотіли. Основна проблема – брак фінансування. Український видобувний бізнес потребує західних інвестицій, але для цього інвестори вимагають стабільних правил гри та правових гарантій, пояснив Бродський в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Торік виторг української «дочки» – ТОВ ВКФ «Велта» скоротився на понад 25% – до 1,07 млрд грн, за даними «Опендатабот». Збиток компанії сягнув 780 млн грн.

Cполучені Штати на 100% імпортують титанову губку, яка є основою для виробництва авіаційних деталей, зброї та медичних імплантів. Головні постачальники – Японія та Саудівська Аравія, але 70% світового виробництва титанової губки контролює Китай.

США хочуть зменшити залежність від Китаю, і Україна, володіючи одними з найбільших запасів титану в Європі має реальний шанс витіснити російський титан з ринку США та ЄС, переконаний Бродський. За його словами, «Велта» експортує до 100% своєї продукції, з яких 50% йде в Європу, а решта – в США.

У 2024-му частка добувної промисловості у ВВП України склала близько 4%, порахував Forbes Ukraine. У 2024-го рентні платежі принесли в держбюджет 52,4 млрд грн, або 1,7 % надходжень в держбюджет.