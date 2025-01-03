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«Ніщо так не змінює ставлення до країни, як перші дивіденди». Як Україні перетворити власні надра в мільярди доларів для економіки та безпеки? Інтервʼю Сергія Войцеховського з BGV

Дмитро Зозуля /з особистого архіву
Дмитро Зозуля
Контриб’ютор Forbes

5 хв читання

Сергій Войцеховський, BGV /надано пресслужбою

Україна могла б стати передовим виробником анодів для батарейного виробництва Європи та США, переконаний Сергій Войцеховський Фото надано пресслужбою

В українських надрах 22 критичних матеріали на сотні мільярдів доларів, каже Сергій Войцеховський. В інтервʼю топменеджеру МХП Дмитру Зозулі він розповідає, що потрібно Україні, аби підкорити ринок майнінгу критичних матеріалів та побудувати на цих запасах провідну галузь економіки.

В України є унікальна можливість використати чималий запас корисних копалин на користь власної економіки та безпеки, переконаний Сергій Войцеховський, член ради директорів BGV Group Management (належить співзасновнику АТБ Геннадію Буткевичу). Серед переліку з 34 критичних матеріалів (CRM), визначених Єврокомісією в березні 2023-го, в Україні є 22, пояснює він. 

16 жовтня президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Один з пунктів – готовність допустити західних інвесторів до розробки стратегічних корисних копалин, таких як літій.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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