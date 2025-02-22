Деталі конфліктної угоди. Що США пропонують Україні у документі про розподіл корисних копалин? Версія міністра фінансів, яку він виклав в статті для FT 

Міністр фінансів США Скотт Бессент 22 лютого опублікував статтю на FT, де розкрив деталі угоди про корисні копалини, яку США пропонують підписати президенту Володимиру Зеленському. Що передбачає угода? Forbes Ukraine вибрав основне

12 лютого міністр фінансів США Скотт Бессент привіз на зустріч з Володимиром Зеленським проєкт угоди про корисні копалини між США та Україною. Українська сторона відмовилася підписувати документ. За словами Зеленського, документ був чіткий лише в одному: «50% Україна повинна віддати від того, що в ньому перераховано», та не передбачав положення про гарантії безпеки.

Детальнішої інформації, що саме США пропонують Україні в рамках угоди про корисні копалини, не було. Скотт Бессент вирішив пролити світло щодо змісту угоди в статті для FT. «Про економічне партнерство, запропоноване Дональдом Трампом Володимиру Зеленському, багато говорять. Але навколо нього існує чимало спотворень і помилкових тверджень. Важливо пояснити, які переваги ця співпраця принесе обом країнам», — пояснює свою ініціативу Бессент.

21 лютого адміністрація Трампа передала Києву нову версію угоди, написала NYT з посиланням на джерела. Згідно з інформацією видання, умови набагато жорсткіші, ніж у першому варіанті.

Зі статті Бессента незрозуміло, яку версію угоди він коментує. Але для розуміння логіки адміністрації Трампа це в будь-якому разі цікавий текст.

Forbes Ukraine вибрав основне з пояснення Бессента.

Економічне партнерство США та України

Після років війни Україна стоїть перед викликом не лише забезпечення безпеки, а й економічного відновлення. США відіграли ключову роль у підтримці української оборони, і тепер пропонують співпрацю, яка може змінити майбутнє країни.

Президент США Дональд Трамп і його адміністрація представили план економічного партнерства між США та Україною, який обіцяє залучити інвестиції, прискорити відбудову та закріпити стратегічне партнерство двох держав.

Ідея співпраці

Ще у вересні 2023 року, під час зустрічі у Trump Tower, саме Володимир Зеленський запропонував США отримати економічну частку в українських природних ресурсах і критично важливих мінералах. Цей крок став відправною точкою для формування нового економічного партнерства.

Американська адміністрація бачить у співпраці з Україною можливість не лише допомогти у відбудові, а й закріпити довгострокові інтереси США в регіоні. З цією метою я як міністр фінансів США здійснив свій перший міжнародний візит до Києва, щоб представити деталі пропозиції.

Принципи партнерства

Партнерство передбачає створення спеціального фонду, який керуватиме доходами України від природних ресурсів, інфраструктурних об’єктів та інших активів. Кошти фонду будуть спрямовані на відновлення та розвиток України.

США отримають економічні та управлінські права в рамках цих інвестицій. Така структура та відносини дозволять забезпечити високі стандарти прозорості, підзвітності, корпоративного управління та законодавчої бази, необхідні для залучення потужних приватних інвестицій для післявоєнного зростання в Україні.

Ключові принципи партнерства:

Відсутність нових боргів . Україна не буде брати додаткові кредити, що зменшує фінансовий тиск.

. Україна не буде брати додаткові кредити, що зменшує фінансовий тиск. Жорсткий контроль за використанням коштів . США гарантуватимуть прозорість та запобігання корупції.

. США гарантуватимуть прозорість та запобігання корупції. Пріоритетне залучення американських інвесторів . Держави, які не підтримали Україну під час війни, не зможуть отримати вигоду від її відбудови.

. Держави, які не підтримали Україну під час війни, не зможуть отримати вигоду від її відбудови. Довгостроковий підхід. Кошти будуть реінвестовані у ключові сектори, які стимулюватимуть подальший економічний розвиток України.

Чому це важливо для України

Україна має значний потенціал для економічного зростання. Країна володіє природними ресурсами та інфраструктурою, які можуть стати основою її післявоєнного відновлення. Але для цього потрібні інвестиції, досвід та ефективне управління.

Досвід Польщі доводить, що грамотна економічна політика, інфраструктурні реформи та залучення іноземного капіталу можуть кардинально змінити ситуацію. З 1992 року ВВП Польщі зріс утричі, а рівень доходів її громадян збільшився у понад сім разів. Україна має всі шанси повторити цей успіх.

Що це дає США

Адміністрація США розглядає це партнерство не лише як підтримку союзника, а і як інструмент зміцнення власної економіки. Інвестиції у відбудову України принесуть вигоду американському бізнесу, а також зміцнять геополітичні позиції США у Східній Європі.

З історії відомо, що подібні угоди можуть мати довготривалий позитивний ефект. Наприклад, у 1942 році США та Велика Британія домовилися про взаємовигідне економічне партнерство, що стало передумовою для економічного зростання, яке тривало десятиліттями.

Нова модель міжнародного співробітництва

Пропозиція Трампа пропонує нову модель міжнародного економічного співробітництва, яка може стати ключем до успішної відбудови України. Водночас вона сигналізує Росії, що США стратегічно зацікавлені в довгостроковій стабільності та процвітанні України.

Ця угода — не просто фінансова допомога. Це спроба створити новий економічний порядок у регіоні, який сприятиме зростанню та стабільності.

У разі успіху вона може стати зразком для майбутніх економічних партнерств між країнами, які прагнуть відновлення після конфліктів.