Співробітники OpenAI продадуть акції на $1,5 млрд японському SoftBank – CNBC

Один із лідерів у сфері штучного інтелекту – компанія OpenAI – дозволила співробітникам продати акції на $1,5 млрд у рамках тендерної пропозиції від японського SoftBank. Про це 27 листопада пише CNBC із посиланням на джерела.

Деталі

Угоду ініціював засновник і CEO SoftBank Масайосі Сон. Він просив більше акцій OpenAI після інвестицій у рамках останнього раунду, в якому компанія Сема Альтмана залучила $6,6 млрд за оцінки в $157 млрд.

Угода дозволить японському конгломерату отримати збільшити частку в ШІ-стартапі, а нинішні та колишні працівники OpenAI зможуть перевести в готівку цінні папери. Вони мають ухвалити рішення про участь у тендерній пропозиції до 24 грудня.

Співробітники ШІ-стартапу зможуть продати акції за ринковою ціною в $210 за одиницю. Компанія у майбутньому розраховує збільшити кількість подібних вторинних продажів, зазначив CNBC.

Контекст

Влітку цього року стало відомо про плани OpenAI змінити структуру управління на комерційний бізнес. У компанії може зʼявиться можливість отримувати прибуток, одночасно переслідуючи первісну мету – сприяти суспільному благу.

У жовтні OpenAI залучила $6,6 млрд за оцінки в $157 млрд. Висока вартість компанії залежала від її можливості змінити корпоративну структуру і зняти обмеження прибутку для інвесторів. Для ухвалення цього рішення знадобиться схвалення некомерційної ради, у складі якої Сем Альтман і ще вісім осіб.

Раніше CEO SoftBank спрогнозував появу «штучного суперінтелекту» через 10 років. Місія компанії він називав сприяння прогресу людства у створенні надрозуму.