Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

OpenAI буде сплачувати в Україні «податок на Google». Що треба знати користувачам ChatGPT (доповнено)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Творець ChatGPT – компанія OpenAI – з 1 січня 2025 року почне сплачувати так званий «податок на Google» в Україні. Про це повідомляється в розсилці для користувачів платної версії ChatGPT, надісланій 25 листопада. Доповнено: OpenAI є платником ПДВ з 12 листопада цього року, повідомив голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Деталі

  • Користувачам необхідно оновити свій обліковий запис OpenAI, додавши дійсний ідентифікатор платника ПДВ, йдеться у листі, що є у розпорядженні Forbes Ukraine.
  • Якщо користувач є зареєстрованим платником ПДВ в Україні і має відповідний ідентифікаційний номер, його потрібно вказати в розділі «Податковий статус та ідентифікаційний номер» свого облікового запису OpenAI.
  • У разі, якщо користувач не надасть дійсного податкового номера до 1 січня, компанія буде змушена нарахувати і стягнути ПДВ у розмірі 20% з його рахунку-фактури.
  • Доповнено. OpenAl стало на облік 11 листопада 2024 року, а платником ПДВ компанія є з 12 листопада, повідомив Forbes Ukraine голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, звітувати OpenAl буде за четвертий квартал 2024 року вже в наступному році.

Контекст

У червні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про «податок на Google», який зобов’язав іноземні техногіганти сплачувати 20% ПДВ, як і український бізнес. Закон набув чинності з 1 січня 2022 року.

Необхідність цифрового податку пояснили втратами держбюджету та неконкурентними умовами для місцевих компаній. За оцінкою Гетманцева, лише від рекламних послуг бюджет раніше втрачав близько 3 млрд грн.

У першому півріччі 2024 року цифрові компанії-нерезиденти задекларували 5,3 млрд грн податків – на 39% більше, ніж за той самий період 2023 року.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні