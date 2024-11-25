OpenAI буде сплачувати в Україні «податок на Google». Що треба знати користувачам ChatGPT (доповнено)

Творець ChatGPT – компанія OpenAI – з 1 січня 2025 року почне сплачувати так званий «податок на Google» в Україні. Про це повідомляється в розсилці для користувачів платної версії ChatGPT, надісланій 25 листопада. Доповнено: OpenAI є платником ПДВ з 12 листопада цього року, повідомив голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Деталі

Користувачам необхідно оновити свій обліковий запис OpenAI, додавши дійсний ідентифікатор платника ПДВ, йдеться у листі, що є у розпорядженні Forbes Ukraine.

Якщо користувач є зареєстрованим платником ПДВ в Україні і має відповідний ідентифікаційний номер, його потрібно вказати в розділі «Податковий статус та ідентифікаційний номер» свого облікового запису OpenAI.

У разі, якщо користувач не надасть дійсного податкового номера до 1 січня, компанія буде змушена нарахувати і стягнути ПДВ у розмірі 20% з його рахунку-фактури.

Доповнено. OpenAl стало на облік 11 листопада 2024 року, а платником ПДВ компанія є з 12 листопада, повідомив Forbes Ukraine голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, звітувати OpenAl буде за четвертий квартал 2024 року вже в наступному році.

Контекст

У червні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про «податок на Google», який зобов’язав іноземні техногіганти сплачувати 20% ПДВ, як і український бізнес. Закон набув чинності з 1 січня 2022 року.

Необхідність цифрового податку пояснили втратами держбюджету та неконкурентними умовами для місцевих компаній. За оцінкою Гетманцева, лише від рекламних послуг бюджет раніше втрачав близько 3 млрд грн.

У першому півріччі 2024 року цифрові компанії-нерезиденти задекларували 5,3 млрд грн податків – на 39% більше, ніж за той самий період 2023 року.