Справа онлайн-казино. Суд дозволив БЕБ спеціальне досудове розслідування проти співвласниці Айбокс Банку

Суд у Львові 13 березня задовольнив клопотання Бюро економічної безпеки про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс Банку та її пособниць, повідомила пресслужба БЕБ. Ймовірно, йдеться про Альону Шевцову, яка разом з Володимиром Дробутом була власницею банку на момент його виводу з ринку.

Деталі

За повідомленням суду, рішення було ухвалено, незважаючи на «інформаційну атаку та особисте переслідування суддів».

Оскільки підозрювані виїхали за кордон, суд дозволив проводити розслідування без їхньої присутності. Якщо вони повернуться в Україну або їх затримають, справу розглядатимуть за стандартними правилами.

За версією слідства, співвласниця банку разом із спільницями організувала схему, яка допомагала нелегальним онлайн-казино «відмивати» гроші. Для цього вони нібито створили понад 20 фіктивних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс Банку.

Гравці казино переказували гроші на ці рахунки, але в документах писали, ніби платять за неіснуючі товари чи послуги. Так вдалося «відмити» близько 5 млрд грн.

БЕБ заявило, що слідчі зібрали докази, провели експертизи та повідомили підозру організаторці і двом її помічницям. Їх звинувачують у незаконній організації азартних ігор і відмиванні грошей.

Контекст

У березні 2023 року НБУ відкликав ліцензію Айбокс Банку за численні порушення правил фінансового моніторингу. Цьому передувало розслідування СБУ та БЕБ про те, що банк міг отримувати понад 2,5 млрд грн тіньового прибутку на рік від співпраці з гральним бізнесом.

Зокрема, банку закидали неналежне виконання обов’язків із «перевірки клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, які здійснювали діяльність із надання послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру».

13 березня стало відомо, що детективи БЕБ звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі співвласниці Айбокс Банку.

«Досудове розслідування перебуває на ранній стадії, тому говорити про винуватість чи наявність доведеної схеми – неправомірно та суперечить принципу презумпції невинності», – прокоментував справу адвокат Шевцової.

Подання клопотання про спеціальне досудове розслідування не доводить звинувачень, а лише свідчить про наміри слідства продовжити провадження, зазначив він.