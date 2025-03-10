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Схема через «дропів». БЕБ заявило про викриття мережі процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

2 хв читання

Процесингові центри працювали в кількох містах: Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі /пресслужба БЕБ

Процесингові центри працювали в кількох містах: Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі Фото пресслужба БЕБ

Бюро економічної безпеки (БЕБ) заявило, що разом із Національним банком викрило групу осіб, які організували нелегальні процесингові центри, що займалися легалізацією грошей від онлайн-казино за допомогою карткових рахунків підставних осіб («дропів»). Щоденний обіг схеми сягав 5 млн грн, повідомила пресслужба БЕБ 10 березня.

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Деталі

  • Процесингові центри працювали в кількох містах: Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. За добу ці офіси могли «прокручувати» до 5 млн грн, використовуючи банківські рахунки так званих «дропів», йдеться у повідомленні.
  • Слідство заявило, що схема працювала так: зловмисники поповнювали ігрові рахунки в онлайн-казино через p2p-перекази, а також «відмивали» отримані гроші.
  • Для цього кошти переказували на рахунки підставних ФОПів, купували криптовалюту USDT або виплачували гравцям. Щоб усе працювало, організатори залучали тисячі «дропів», а також виявили близько 4000 осіб, чиї рахунки використовували без їхнього відома.
  • На одному телефоні могли одночасно керувати до 450 рахунків, використовуючи онлайн-банкінг, месенджери, VPN та турецькі IP-адреси для маскування транзакцій. Більшість банківських рахунків були відкриті в таких банках, як в Монобанк, А-Банк, ПУМБ, Іzibank, Восток-банк, Глобус банк, Sense Bank, Кредобанк, МТБ Банк, ПриватБанк, ОТПбанк, Укргазбанк. IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з мережею інтернет, у більшості випадків належали турецьким провайдерам, йдеться у пресрелізі. 
  • Під час обшуків у офісах і за місцями проживання фігурантів у кількох областях вилучили близько 400 телефонів, 50 комп’ютерів і ноутбуків, 5000 SIM-карт, 500 банківських карток і документи на відкриття рахунків.
  • Триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу, які стосуються незаконних азартних ігор, ухилення від податків і відмивання грошей.
Схема через «дропів». БЕБ заявило про викриття мережі процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу /Фото 1
Схема через «дропів». БЕБ заявило про викриття мережі процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу /Фото 2
Схема через «дропів». БЕБ заявило про викриття мережі процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу /Фото 3
Схема через «дропів». БЕБ заявило про викриття мережі процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу /Фото 4
Схема через «дропів». БЕБ заявило про викриття мережі процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу /Фото 5
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Контекст

Універсал Банк, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк 10 грудня 2024 року підписали меморандум про посилення обмежень карткових переказів. Згідно з меморандумом будуть встановлені ліміти операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, у 50 000 грн з 1 лютого 2025 року. Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику – 150 000 грн за місяць із 1 лютого і 100 000 грн – із 1 червня. Йдеться про всі операції з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема на iBAN.

Тоді ж НБУ анонсував запуск реєстру «дропів». Його мета – боротьба із шахрайськими переказами з картки на картку. Планується, що реєстр включатиме комбінацію даних про особу клієнта та електронний платіжний засіб (картку), а також який банк додав цю інформацію у реєстр. Інформацію про інших клієнтів чи залишки їхніх коштів на рахунках у реєстр не включатимуть.

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