Схема через «дропів». БЕБ заявило про викриття мережі процесингових центрів з обігом 5 млн грн на добу

Деталі

Процесингові центри працювали в кількох містах: Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. За добу ці офіси могли «прокручувати» до 5 млн грн, використовуючи банківські рахунки так званих «дропів» , йдеться у повідомленні.

, йдеться у повідомленні. Слідство заявило, що схема працювала так: зловмисники поповнювали ігрові рахунки в онлайн-казино через p2p-перекази, а також «відмивали» отримані гроші.

Для цього кошти переказували на рахунки підставних ФОПів, купували криптовалюту USDT або виплачували гравцям. Щоб усе працювало, організатори залучали тисячі «дропів», а також виявили близько 4000 осіб, чиї рахунки використовували без їхнього відома.

На одному телефоні могли одночасно керувати до 450 рахунків, використовуючи онлайн-банкінг, месенджери, VPN та турецькі IP-адреси для маскування транзакцій. Більшість банківських рахунків були відкриті в таких банках, як в Монобанк, А-Банк, ПУМБ, Іzibank, Восток-банк, Глобус банк, Sense Bank, Кредобанк, МТБ Банк, ПриватБанк, ОТПбанк, Укргазбанк. IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з мережею інтернет, у більшості випадків належали турецьким провайдерам, йдеться у пресрелізі.

Під час обшуків у офісах і за місцями проживання фігурантів у кількох областях вилучили близько 400 телефонів, 50 комп’ютерів і ноутбуків, 5000 SIM-карт, 500 банківських карток і документи на відкриття рахунків.

Триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу, які стосуються незаконних азартних ігор, ухилення від податків і відмивання грошей.

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Контекст

Універсал Банк, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк 10 грудня 2024 року підписали меморандум про посилення обмежень карткових переказів. Згідно з меморандумом будуть встановлені ліміти операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, у 50 000 грн з 1 лютого 2025 року. Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику – 150 000 грн за місяць із 1 лютого і 100 000 грн – із 1 червня. Йдеться про всі операції з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема на iBAN.

Тоді ж НБУ анонсував запуск реєстру «дропів». Його мета – боротьба із шахрайськими переказами з картки на картку. Планується, що реєстр включатиме комбінацію даних про особу клієнта та електронний платіжний засіб (картку), а також який банк додав цю інформацію у реєстр. Інформацію про інших клієнтів чи залишки їхніх коштів на рахунках у реєстр не включатимуть.