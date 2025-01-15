Справа про придбання Twitter. SEC подала до суду на Ілона Маска через обман інвесторів на $150 млн

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) у позові заявила, що Ілон Маск обдурив акціонерів Twitter на суму понад $150 млн, надто довго не розкриваючи інформацію про свою зростаючу частку в компанії, коли готував пропозицію про поглинання платформи, пише Associated Press 15 січня. Адвокат мільярдера стверджує, що він «нічого поганого» не зробив, і у SEC немає жодних доказів.

Ключові факти

У позові агентства, яку відразу оскаржив адвокат Маска, мільярдер звинувачується в тому, що він не повідомив своєчасно про те, що на початку 2022 року він накопичив понад 5% акцій соціальної мережі – викриття, яке могло б призвести до зростання ціни акцій.

В результаті, стверджує SEC, Маск зміг недоплатити «як мінімум $150 млн» за акції, які він купив після того, як мав розкрити своє володіння часткою у Twitter.

Маск почав накопичувати акції Twitter на початку 2022 року, і до березня того ж року він володів понад 5%. На той момент, йдеться в скарзі, він був зобовʼязаний за законом розкрити своє володіння, але не зробив цього до 4 квітня через 11 днів після терміну подання звіту.

Регулятор наголосив у позові, що оскільки Маск не розкрив вчасно свою бенефіціарну власність, він зміг здійснити покупку за штучно заниженими цінами. «Інвестори, які продали звичайні акції Twitter у цей період, зробили це за штучно заниженими цінами і, таким чином, зазнали суттєвих економічних збитків», – сказано у позові.

Адвокат Маска Алекс Спіро у своїй заяві сказав, що позов «є визнанням SEC того, що вони не можуть порушити реальну справу», оскільки Маск «не зробив нічого протизаконного». Він назвав позов «фіктивним».

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Контекст

Після того, як у квітні 2022 року Маск підписав угоду про придбання Twitter, він спробував відмовитись від неї, внаслідок чого компанія подала на нього до суду, щоб змусити його здійснити покупку.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявила, що з квітня 2022 року вона санкціонує розслідування щодо порушення будь-яких законів про цінні папери у звʼязку з купівлею Маском акцій Twitter, а також його заявами та документами SEC, що стосуються компанії. До подання позову Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) звернулася до суду, намагаючись змусити Маска дати свідчення в рамках розслідування покупки Twitter.

Маск купив Twitter у жовтні 2022 року і пізніше перейменував його на X.

Чинний голова SEC Гері Дженслер планує піти зі своєї посади 20 січня, і поки не зрозуміло, чи продовжить нова адміністрація судовий процес. Маск, найбагатша людина у світі, став одним із найбільших прихильників та найближчих радників Дональда Трампа в останні місяці.