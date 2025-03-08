Трамп може перекинути 35 000 американських військових із Німеччини до Угорщини – The Telegraph 

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість виведення частини американських військ із Німеччини та їх передислокації до Східної Європи, пише The Telegraph 7 березня. Рішення може ще більше погіршити відносини між США та Європою.
Близько 160 000 діючих військовослужбовців перебувають за межами Сполучених Штатів, переважна кількість із них — у Німеччині.
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Ключові факти
- Президент США, який неодноразово попереджав, що Європа має приділяти більше уваги своїм оборонним можливостям, дедалі більше розчаровується в тому, що континент «підштовхує до війни», повідомили джерела, близькі до адміністрації.
- Представник національної безпеки США Брайан Хьюз заявив: «Хоча жодних конкретних заяв поки що не передбачається, американські військові завжди розглядають можливість передислокації військ у всьому світі, щоб найкраще протистояти поточним загрозам нашим інтересам».
- За даними The Telegraph, президент розглядає можливість передислокації військ із Німеччини до Угорщини, яка підтримує тісні відносини із Росією.
- На надзвичайному саміті ЄС у Брюсселі 6 березня премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на зобовʼязання посилити підтримку України, підписане рештою держав-членів.
- Орбан підтримував тісні відносини з Росією, часто виступаючи проти санкцій ЄС щодо Москви.
- Кажуть, що Трамп розглядає можливість передислокації частини американських військ у Європі, щоб зосередити їх навколо країн НАТО, які збільшили свої витрати на оборону для досягнення цільових показників ВВП. Це частина планів адміністрації щодо перерозподілу участі в НАТО таким чином, щоб віддати перевагу країнам-членам з більш високими витратами на оборону.
Контекст
Трамп неодноразово критикував країни НАТО за невиконання поточного цільового показника видатків у 2% ВВП, стверджуючи, що така нерівність лягає несправедливим тягарем на Сполучені Штати.
У 6 березня він припустив, що США, можливо, не захищатимуть союзників по НАТО, які не виконують його цільових показників витрат, у рамках масштабної реорганізації альянсу.
Під час свого першого терміну пан Трамп наказав вивести майже 12 000 військовослужбовців з Німеччини, де США мали кілька великих військових обʼєктів, включаючи авіабазу Рамштайн, штаб-квартиру Європейського командування США. Однак цей крок було зупинено Джо Байденом на тлі широкої критики Конгресу.
Побоювання, що США виведуть свої війська з континенту, назрівали вже деякий час. Віце-президент Джей Ді Венс висунув ідею про те, що Америка могла б переглянути свою військову присутність у Німеччині, повʼязавши збереження американських оборонних зобовʼязань із позицією Берліна щодо свободи слова.
У січні повідомлялося, що президент хоче скоротити американський контингент у Європі на 20% і планує запросити «фінансовий внесок» на утримання військ, що залишилися.
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