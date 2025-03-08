Трамп може перекинути 35 000 американських військових із Німеччини до Угорщини – The Telegraph 

Близько 160 000 діючих військовослужбовців перебувають за межами Сполучених Штатів, переважна кількість із них — у Німеччині.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість виведення частини американських військ із Німеччини та їх передислокації до Східної Європи, пише The Telegraph 7 березня. Рішення може ще більше погіршити відносини між США та Європою.

Ключові факти

Президент США, який неодноразово попереджав, що Європа має приділяти більше уваги своїм оборонним можливостям, дедалі більше розчаровується в тому, що континент «підштовхує до війни», повідомили джерела, близькі до адміністрації.

Представник національної безпеки США Брайан Хьюз заявив: «Хоча жодних конкретних заяв поки що не передбачається, американські військові завжди розглядають можливість передислокації військ у всьому світі, щоб найкраще протистояти поточним загрозам нашим інтересам».

За даними The Telegraph, президент розглядає можливість передислокації військ із Німеччини до Угорщини, яка підтримує тісні відносини із Росією.

На надзвичайному саміті ЄС у Брюсселі 6 березня премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на зобовʼязання посилити підтримку України, підписане рештою держав-членів.

Орбан підтримував тісні відносини з Росією, часто виступаючи проти санкцій ЄС щодо Москви.

Кажуть, що Трамп розглядає можливість передислокації частини американських військ у Європі, щоб зосередити їх навколо країн НАТО, які збільшили свої витрати на оборону для досягнення цільових показників ВВП. Це частина планів адміністрації щодо перерозподілу участі в НАТО таким чином, щоб віддати перевагу країнам-членам з більш високими витратами на оборону.

Контекст

Трамп неодноразово критикував країни НАТО за невиконання поточного цільового показника видатків у 2% ВВП, стверджуючи, що така нерівність лягає несправедливим тягарем на Сполучені Штати.

У 6 березня він припустив, що США, можливо, не захищатимуть союзників по НАТО, які не виконують його цільових показників витрат, у рамках масштабної реорганізації альянсу.

Під час свого першого терміну пан Трамп наказав вивести майже 12 000 військовослужбовців з Німеччини, де США мали кілька великих військових обʼєктів, включаючи авіабазу Рамштайн, штаб-квартиру Європейського командування США. Однак цей крок було зупинено Джо Байденом на тлі широкої критики Конгресу.

Побоювання, що США виведуть свої війська з континенту, назрівали вже деякий час. Віце-президент Джей Ді Венс висунув ідею про те, що Америка могла б переглянути свою військову присутність у Німеччині, повʼязавши збереження американських оборонних зобовʼязань із позицією Берліна щодо свободи слова.

У січні повідомлялося, що президент хоче скоротити американський контингент у Європі на 20% і планує запросити «фінансовий внесок» на утримання військ, що залишилися.