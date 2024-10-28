США і ЄС закликали до розслідувань порушень на виборах у Грузії

США і ЄС закликали провести розслідування порушень, які були допущені на парламентських виборах у Грузії , які відбулися 26 жовтня. Про це йдеться у заявах держсекретаря США Ентоні Блінкена та верховного комісара ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля .

Деталі

Держдеп США засудив «всі порушення міжнародних норм» на парламентських виборах у Грузії. «Ми приєднуємося до закликів міжнародних і місцевих спостерігачів провести повне розслідування всіх повідомлень про порушення, повʼязані з виборами», – заявив Блінкен.

Серед порушень було зафіксовано «зловживання правлячою партією державними ресурсами, підкуп виборців і залякування», додав він.

Водночас Боррель закликав ЦВК Грузії та інші відповідні органи «виконати свій обовʼязок і забезпечити оперативне, прозоре і незалежне розслідування та винести рішення щодо порушень, повʼязаних із проведенням виборів».

«Ці порушення потрібно розʼяснити й усунути. Це необхідний крок до відновлення довіри до виборчого процесу», – наголосив Боррель.

Він звернув увагу на нерівні умови для партій, «порушення таємниці голосування» і «побоювання з приводу впливу нещодавніх законодавчих поправок » на вибори.

Контекст

За даними ЦВК Грузії, на виборах до парламенту перемогла правляча партія «Грузинська мрія», яка набрала 53,93% голосів. Загалом до законодавчих зборів пройшли чотири опозиційні партії: «Коаліція за зміни» (11,03%), «Єдність – Національний рух» (10,16%) і «Сильна Грузія» (8,81%).

Опозиція заявила, що не визнає підсумків виборів. Відмовилася це зробити і президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона анонсувала мітинг проти результатів виборів біля будівлі парламенту в Тбілісі 28 жовтня.

«Зараз саме час для великого протесту», – йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook експрезидента Грузії та засновника партії «Єдиний національний рух» Михайла Саакашвілі, який перебуває в увʼязненні.