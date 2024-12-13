У Держдепі США анонсували економічну допомогу Україні на $440 млн

Сполучені Штати найближчим часом виділять понад $440 млн для підтримки сільського господарства, відбудови та економічної діяльності в Україні. Про це заявив заступник державного секретаря США Річард Верма під час виступу в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, пише «Європейська правда» .

Деталі

У межах нової програми підтримки США оголосили про такі кроки:

Виділення $74,7 млн для підтримки експортоорієнтованого сільського господарства в Україні.

Понад $223 млн на відновлення транспортної системи, інфраструктури та логістики, включаючи модернізацію пунктів перетину кордону з ЄС та Чорноморських портів.

$35 млн до Трастового фонду відновлення України для підтримки співпраці між державним і приватним секторами.

$105 млн на підготовку українців до майбутніх робочих місць у відновленні та промисловості.

Контекст

7 листопада, під час пресконференції після участі в саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті, президент України Володимир Зеленський оголосив, що збитки від російської агресії складають близько $800 млрд.

Станом на липень 2024 року загальна сума непрямих втрат для України, включаючи поточні та прогнозовані втрати виторгу й доданої вартості, оцінювалася в $1,164 трлн і $385,7 млрд відповідно від початку повномасштабного вторгнення, за підрахунками експертів KSE Institute. Найбільші непрямі втрати за обсягом виторгу були в продуктивних секторах, зокрема в торгівлі ($450,5 млрд), промисловості, будівництві та послугах ($409,9 млрд), а також у сільському господарстві ($83,1 млрд). Значні втрати понесли енергетика ($43,1 млрд) і транспорт ($38,8 млрд).

Окрім втрат у виторгу, економіка України зазнала значних додаткових витрат. Найбільші витрати були на розмінування ($42 млрд) та житловий сектор ($22,4 млрд), зокрема на оренду житла громадянами ($15,4 млрд). Витрати держави на соціальні виплати зросли до $10 млрд. Демонтаж зруйнованих обʼєктів та вивіз відходів в усіх секторах коштували $13,4 млрд.

Втрати також охоплювали інші сектори: охорона здоровʼя ($11,4 млрд), освіта та наука ($14,5 млрд), фінансовий сектор ($4,3 млрд), культура, спорт і туризм ($7,3 млрд), а також цифрова інфраструктура та IT-сектор ($19,3 млрд). Значний тиск на економіку чинило відновлення житлово-комунального господарства, де непрямі втрати становили $7,7 млрд.