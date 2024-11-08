Збитки України через агресію РФ досягають $800 млрд – Зеленський

Збитки, яких Україна зазнала через російську агресію, досягли близько $800 млрд. Про це 7 листопада заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті, пише «Укрінформ» .

Деталі

«Зараз є $300 млрд заморожених російських активів. Україну вони (росіяни. – Ред.) зруйнували, за оцінками міжнародних інституцій, на близько $800 млрд», – сказав Зеленський.

Україні зараз потрібні ці заморожені активи для закупівлі зброї та побудови житла для людей, які його втратили внаслідок війни, наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що сума коштів, які РФ отримує від використання тіньового флоту, в рази більша, аніж допомога Україні від усіх союзників.

Контекст

У червні лідери G7 домовилися про надання Україні кредиту в розмірі $50 млрд, який буде погашено за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів у розмірі близько €260 млрд, більша частина яких зберігається в Euroclear, бельгійському центральному депозитарії цінних паперів.

Майбутні прибутки від заморожених російських державних активів підуть на фінансування кредитів. Близько €210 млрд активів Центрального банку Росії перебувають у ЄС і залишаються замороженими через санкції, введені у звʼязку з вторгненням Москви в Україну в лютому 2022 року.

Уряди країн ЄС вирішили відкласти прибуток від цих активів і використати його для підтримки як військових зусиль, так і відновлення в Україні.

Єврокомісія розглядає можливість дозволити Euroclear використовувати заморожені російські активи, щоб захистити кредит G7 від можливих заходів у відповідь з боку Москви, повідомила раніше Politico з посиланням на джерела.