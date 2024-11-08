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Збитки України через агресію РФ досягають $800 млрд – Зеленський

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті. 7 листопада 2024 року /Офіс президента України

Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті. 7 листопада 2024 року Фото Офіс президента України

Збитки, яких Україна зазнала через російську агресію, досягли близько $800 млрд. Про це 7 листопада заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті, пише «Укрінформ».

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Деталі

  • «Зараз є $300 млрд заморожених російських активів. Україну вони (росіяни. – Ред.) зруйнували, за оцінками міжнародних інституцій, на близько $800 млрд», – сказав Зеленський.
  • Україні зараз потрібні ці заморожені активи для закупівлі зброї та побудови житла для людей, які його втратили внаслідок війни, наголосив Зеленський.
  • Президент зауважив, що сума коштів, які РФ отримує від використання тіньового флоту, в рази більша, аніж допомога Україні від усіх союзників.

Контекст

У червні лідери G7 домовилися про надання Україні кредиту в розмірі $50 млрд, який буде погашено за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів у розмірі близько €260 млрд, більша частина яких зберігається в Euroclear, бельгійському центральному депозитарії цінних паперів.

Майбутні прибутки від заморожених російських державних активів підуть на фінансування кредитів. Близько €210 млрд активів Центрального банку Росії перебувають у ЄС і залишаються замороженими через санкції, введені у звʼязку з вторгненням Москви в Україну в лютому 2022 року. 

Уряди країн ЄС вирішили відкласти прибуток від цих активів і використати його для підтримки як військових зусиль, так і відновлення в Україні.

Єврокомісія розглядає можливість дозволити Euroclear використовувати заморожені російські активи, щоб захистити кредит G7 від можливих заходів у відповідь з боку Москви, повідомила раніше Politico з посиланням на джерела.

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