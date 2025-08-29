Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) офіційно припиняє свою діяльність, а процес його ліквідації очолить директор Офісу менеджменту та бюджету США Рассел Вот. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо 29 серпня.

Деталі

Рубіо зазначив, що після передачі кількох ключових програм до Державного департаменту USAID розпочало завершальний етап згортання. За його словами, завдяки проведеним змінам уже вдалося «заощадити значні кошти для американських платників податків».

Контекст

Агентство USAID, створене в 1961 році, у 2025 році мало отримати бюджет у розмірі $42,8 млрд для підтримки міжнародних програм. Воно фінансувало гуманітарні ініціативи по всьому світу, зокрема Україна була одним із ключових отримувачів цієї допомоги.

Після приходу до влади Дональда Трампа в США з’явився Департамент ефективності уряду (DOGE), який займається оптимізацією державних установ. У рамках скорочення витрат уряд призупинив програми іноземної допомоги, зокрема припинив невійськову підтримку України.

Крім того, федеральним працівникам запропонували добровільно звільнитися з виплатою компенсацій. Уряд також ухвалив рішення ліквідувати Міністерство освіти через його надмірні витрати. У ЦРУ розпочалися скорочення нещодавно найнятого персоналу.

У межах реформ USAID, яке підтримувало програми боротьби з бідністю та голодом і було важливим інструментом «м’якої сили» США, підлягає реорганізації з фактичним закриттям. З 1 липня агентство припинило реалізацію програм міжнародної допомоги.

Дослідження журналу Lancet вказує, що скорочення діяльності USAID може спричинити до 14 млн смертей у світі до 2030 року. Аналіз даних із 133 країн із низьким і середнім рівнем доходу за 2001–2021 роки показав, що програми агентства знизили загальну смертність на 15% (91,8 млн осіб) і смертність дітей до п’яти років на 32% (30,4 млн осіб).