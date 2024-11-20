США передадуть Україні сучасні протипіхотні міни для посилення оборони – WP

Президент США Джо Байден схвалив передачу Україні сучасних протипіхотних мін для зміцнення оборонних можливостей проти російської агресії, пише The Washington Post 19 листопада. Це рішення прийняте на тлі посилення російських атак на фронті в останні тижні.

Деталі

Пентагон розглядає надання мін як один із найефективніших способів підтримки України в поточній ситуації. Йдеться про «розумні» міни нового покоління, які мають функцію самоліквідації або деактивації через певний час завдяки розрядці батареї.

Раніше США утримувалися від надання такого озброєння через потенційні ризики для цивільного населення. Проте технологічні особливості цих боєприпасів значно знижують такі загрози.

Анонімний український високопосадовець позитивно оцінив це рішення, зазначивши, що російські війська вже використовують міни в бойових діях. Водночас правозахисна організація Human Rights Watch розкритикувала це рішення, висловивши занепокоєння щодо можливих наслідків для цивільних осіб.

Контекст

Наразі ні Росія, ні США не входять до переліку 164 держав, що приєдналися до Оттавської конвенції (Договору про заборону мін), яка забороняє використання та передачу протипіхотних наземних мін. У 2022 році адміністрація Байдена відновила політику часів Обами, що обмежувала використання американських протипіхотних мін виключно територією Корейського півострова.

Правозахисники висловлюють стурбованість щодо передачі протипіхотних мін Україні, яка є підписантом Договору про заборону мін, вважаючи це негативним прецедентом у міжнародній політиці США.

США мають запаси близько 3 млн протипіхотних мін, які майже не використовувались від часів війни в Перській затоці 1991 року, за винятком одного випадку в Афганістані 2002 року. Адміністрація Байдена вже висловила готовність підтримати майбутні роботи з розмінування території України після завершення конфлікту.

У вересні 2022 року в рамках пакету військової допомоги вартістю $600 млн США вже передавали Україні протипіхотні міни спрямованої дії типу Claymore. Цей пакет також включав спеціалізоване обладнання для розмінування територій.