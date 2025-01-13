США посилюють контроль над постачаннями ШІ-чипів. Яких країн торкнуться нові правила

Уряд США вирішив ще більше обмежити експорт чипів та технологій штучного інтелекту, щоб зберегти передові обчислювальні потужності у США і союзників, водночас блокуючи доступ до них Китаю, пише Reuters 13 січня. Нові правила обмежать кількість ШІ-чипів, які можна експортувати в більшість країн, одночасно зберігаючи заборону експорту до Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї.

Ключові факти

Нові великі правила, оприлюднені в останні дні адміністрації президента Джо Байдена, виходять за рамки Китаю і спрямовані на те, щоб допомогти США зберегти свій домінуючий статус у сфері ШІ, контролюючи його по всьому світу.

«Зараз США лідирують у сфері ШІ – як у розробці ШІ, так і в проектуванні чипів ШІ, і вкрай важливо, щоб так тривало і далі», — заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо.

Регламент поділяє світ на три рівні:

Близько 18 країн, включаючи Японію, Велику Британію, Південну Корею та Нідерланди, по суті, будуть звільнені від правил. Близько 120 інших країн, включаючи Сінгапур, Ізраїль, Саудівську Аравію та Обʼєднані Арабські Емірати, зіткнуться з обмеженнями. Країни, на які поширюється ембарго зброї, такі як Росія, Китай та Іран, взагалі не зможуть отримувати цю технологію.

Постачальникам зі штаб-квартирою в США, які, ймовірно, отримають глобальні дозволи, таким як AWS і Microsoft, буде дозволено розгортати лише 50% своїх загальних обчислювальних потужностей ШІ за межами США, не більше ніж 25% за межами країн першого рівня і не більше 7% лише у країні, що не належить до першого рівня.

«США повинні бути готові до швидкого зростання можливостей ІІ в найближчі роки, що може вплинути на економіку і нашу національну безпеку», — заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван.

Нові обмеження будуть введені для вдосконалених графічних процесорів (GPU), які використовуються для живлення центрів обробки даних, необхідних навчання моделей ШІ. Більшість з них виробляються компанією Nvidia з КаліфорніЇ, компанія Advanced Micro Devices також продає чипи ШІ. Акції Nvidia та AMD впали на 2% та 3% на премаркеті 13 січня.

Оскільки правила змінюють ситуацію з ШІ-чипами та центрами обробки даних у всьому світі, впливові представники галузі розкритикували план ще до його публікації.

Контекст

Досі адміністрація Джо Байдена вводила масштабні обмеження на доступ Китаю до передових чипів та обладнання для їх виробництва, щорічно оновлюючи заходи контролю, щоб посилити обмеження та виявити країни, що перенаправлють ятехнологій до Китаю.

Правила завершують чотирирічні зусилля адміністрації Байдена з обмеження доступу Китаю до передових чипів, які можуть підвищити його військовий потенціал. Вони також є спробою зберегти лідерство США в області ШІ шляхом закриття лазівок та встановлення нових барʼєрів для контролю потоку чипів та глобального розвитку ШІ.

Хоча незрозуміло, як адміністрація обраного президента Дональда Трампа забезпечуватиме дотримання нових правил, обидві адміністрації поділяють схожі погляди на конкурентну загрозу з боку Китаю.

Постанова має набути чинності через 120 днів після публікації, що дасть адміністрації Трампа час зважити все.