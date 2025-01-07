Nvidia представила нові ігрові чипи, компʼютер та моделі штучного інтелекту для роботів

Генеральний директор корпорації Nvidia Дженсен Хуанг анонсував низку нових чипів, програмного забезпечення та послуг, прагнучи залишатися на передньому краї обчислень на базі штучного інтелекту, пише Bloomberg 7 січня. За його словами, компанія знаходиться на порозі революції у робототехніці за допомогою ШІ.

Ключові факти

Хуанг на виставці CES 6 січня представив нову лінійку компанії, пропонуючи бачення того, як ШІ поширюватиметься по всій економіці. Компанія хоче, щоб її продукція стала серцем майбутнього технологічного світу з мільярдом людиноподібних роботів, 10 млн автоматизованих заводів та 1,5 млрд безпілотних автомобілів та вантажівок.

Хуанг оголосив, що Toyota, найбільший у світі виробник автомобілів, тепер є клієнтом продуктів автономного водіння Nvidia AI і використовуватиме її чіпи та програмне забезпечення Drive. Акції Toyota у Токіо продовжили зростання після оголошення.

Nvidia займається і розробкою програмного забезпечення Cosmos, що дозволяє компаніям навчати та розгортати роботів – від тих, що використовуються на розумних фабриках та складах, до безпілотних автомобілів та гуманоїдів, прагнучи розширити варіанти використання ШІ, що працює на її чипах.

За словами Хуанга, вирішення технологічних проблем, повʼязаних із масштабним розгортанням роботів, прокладе шлях до «найбільшої технологічної галузі, яку будь-коли бачив світ». Nvidia заявила, що сфера робототехніки досягла технологічного переломного моменту, оскільки ШІ прискорює та вдосконалює процес моделювання фізичного світу та генерації величезних обсягів даних, необхідних для навчання роботів. За даними компанії, протягом наступних двох десятиліть очікується, що ринок тільки людиноподібних роботів досягне $38 млрд.

Хуанг на виставці CES Фото Getty Images

Компанія також продемонструвала свій перший настільний компʼютер під назвою Project DIGITS, хоча цей компʼютер призначений скоріше для програмістів, ніж звичайних споживачів. Його вартість становить $3000, він працює під керуванням операційної системи Nvidia на базі Linux, центральний процесор створений за допомогою тайванської MediaTek.

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Хуанг запропонував деякі переваги для своєї традиційної аудиторії: геймерів. Nvidia запускає оновлення своїх графічних процесорів GeForce, які були створені з тим самим дизайном Blackwell, який компанія використовує у своїх прискорювачах ШІ, сказав Хуан. Нові карти серії GeForce 50 будуть використовувати можливості Blackwell для створення більш реалістичних вражень для компʼютерних геймерів, заявила компанія. Ще у 2022 році ігри були найбільшим джерелом продажів Nvidia. Тепер діяльність центру обробки даних виробника чипів набагато масштабніша. Цього року він, як очікується, принесе понад $100 млрд, оскільки чипи-прискорювачі компанії цінуються найбільшими світовими технологічними компаніями.

Хуанг тримає графічний процесор Blackwell GeForce RTX 50 Фото Getty Images

Контекст

Nvidia стала глобальним лідером за приростом ринкової капіталізації у 2024 році завдяки стрімкому розвитку штучного інтелекту та високому попиту на її чипи, орієнтовані на ШІ. Ринкова вартість виробника чипів зросла більш ніж на $2 трлн, досягнувши $3,28 трлн. На кінець 2023 року капіталізація компанії становила $1,2 трлн.

Сучасні моделі штучного інтелекту, особливо ті, що займаються навчанням і обробкою великих масивів даних, потребують колосальної обчислювальної потужності. Зростання вимог до обчислень змушує технологічні компанії створювати кластери, що об’єднують тисячі чипів. Це підвищило попит на спеціалізовані центри обробки даних, які стали важливим елементом інфраструктури для розвитку ШІ.

Компанія Nvidia за останнє десятиліття кілька разів демонструвала стрибки вартості акцій завдяки високому попиту на її продукти – від ігрових відеокарт у період пандемії до обладнання для майнингу криптовалют і сучасних рішень для ШІ.