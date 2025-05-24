Адміністрація президента США Дональда Трампа видала розпорядження, які фактично скасували санкції проти Сирії. Це сталося після обіцянки Трампа зняти обмеження для підтримки відновлення країни після громадянської війни, пише Reuters .

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Міністерство фінансів США оприлюднило генеральну ліцензію GL25, яка дозволяє операції за участю тимчасового уряду Сирії на чолі з Ахмедом аль-Шараа, Центрального банку та державних підприємств. Ліцензія відкриває можливості для нових інвестицій і діяльності приватного сектору, заявили в Мінфіні.

Держсекретар США Марко Рубіо також надав 180-денне звільнення від санкцій, запроваджених законом Caesar Act, для підтримки постачання електроенергії, води та гуманітарної допомоги без порушення санкційного режиму. «Ці дії – перший крок до нової політики США щодо Сирії», – зазначив Рубіо.

У суботу вранці, 24 травня, Сирія привітала скасування санкцій. МЗС країни назвало це «позитивним кроком» для полегшення гуманітарних і економічних труднощів.

Контекст

13 травня президент США Дональд Трамп оголосив про плани скасувати санкції проти Сирії після повалення режиму Башара Асада. За його словами, рішення було ухвалене після консультацій із наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Трамп наголосив, що його адміністрація вже розпочала дії для відновлення нормальних відносин між США та Сирією, що стало першим кроком за понад десятиліття.