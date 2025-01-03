ЄС намагається налагодити звʼязки із Сирією та послабити вплив Путіна

Європейський союз активізував зусилля щодо налагодження звʼязків із новою владою Сирії та переконання їх зменшити вплив Росії у країні, організувавши візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції до Дамаску, пише Bloomberg 3 січня.
Для Берліна відносини з Сирією мають важливе значення, оскільки він хоче, щоб частина із приблизно мільйона сирійців, які мігрували до Німеччини за часів правління Башара Асада, повернулися на батьківщину.
Ключові факти
- Очільниця МЗС Анналена Бербок із Німеччини та її французький колега Жан-Ноель Барро 3 січня проводять переговори з фактичним лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа.
- Вони є найвищими західними чиновниками, які вирушили до Сирії з того часу, як угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» повалило режим президента Сирії Башара Асада минулого місяця.
- Бербок заявила, що ЄС хоче допомогти Сирії досягти «всеосяжної, мирної передачі влади» та зусиль щодо відновлення. Вона визнала, що це буде «камʼянистий шлях».
- Рух поки не контролює всю Сирію, і, ймовірно, пройдуть роки, перш ніж країна стане достатньо стабільною для проведення виборів. Більше того, багато сирійців і західних країн, як і раніше, з побоюванням ставляться до нової влади, яка була повʼязана з Аль-Каїдою до 2016 року. США, які відправили своїх чиновників на зустріч з аль-Шараа минулого місяця, скасували винагороду у розмірі $10 млн за його затримання, але, як і раніше, класифікують його рух як терористичну організацію, як і ЄС, і Велика Британія.
- «Новий початок можливий лише в тому випадку, якщо нове сірійське суспільство надасть усім сирійцям, жінкам і чоловікам, незалежно від етнічної чи релігійної групи, місце в політичному процесі, надасть права та забезпечить захист», – заявила Бербок перед візитом.
- Бербок також закликала Росію відмовитися від своєї військової присутності у Сирії. Кремль зберігає два ключові обʼєкти в країні – військово-морський порт у Тартусі на узбережжі Середземного моря та прилеглу авіабазу в Хмеймімі. Раніше стало відомо про переговори між Москвою та новою владою Сирії, щоб дозволити російським військам залишитися. Бербок, яка заявила, що вона та Барро перебувають у Сирії, представляючи весь ЄС, звинуватила Путіна у прихованні злочинів режиму Асада під час громадянської війни у Сирії.
Контекст
8 грудня сирійські повстанці заявили про повалення 24-річного авторитарного правління Башара Асада. Він залишив країну на літаку й отримав притулок у Росії. Наступ очолило воєнізоване угруповання ісламізму «Хаят Тахрір аш-Шам» на чолі з Абу Мухаммадом аль-Джулані.
Після падіння режиму Асада Україна заявила про бажання відновити відносини з Сирією. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що Київ готовий «прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтвердити підтримку сирійського народу». Про намір постачати продовольство Сирії раніше заявляв міністр аграрної політики Віталій Коваль.
27 грудня Україна направила 500 т пшеничного борошна до Сирії в межах гуманітарної програми «Зерно з України» у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП), повідомив президент Володимир Зеленський.
30 грудня Сибіга під час візиту до Дамаску зустрівся з главою нової адміністрації Сирії та лідером руху «Хаят Тахрір аш-Шам» Ахмед аль-Шараа (Абу Мухаммадом аль-Джулані). Сибіга заявив, що це перший візит офіційної делегації України до Сирії за багато років і він свідчить про готовність відкрити нову сторінку в двосторонніх відносинах із Сирією.
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