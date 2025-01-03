ЄС намагається налагодити звʼязки із Сирією та послабити вплив Путіна

Для Берліна відносини з Сирією мають важливе значення, оскільки він хоче, щоб частина із приблизно мільйона сирійців, які мігрували до Німеччини за часів правління Башара Асада, повернулися на батьківщину.

Європейський союз активізував зусилля щодо налагодження звʼязків із новою владою Сирії та переконання їх зменшити вплив Росії у країні, організувавши візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції до Дамаску, пише Bloomberg 3 січня.

Ключові факти

Очільниця МЗС Анналена Бербок із Німеччини та її французький колега Жан-Ноель Барро 3 січня проводять переговори з фактичним лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа.

Вони є найвищими західними чиновниками, які вирушили до Сирії з того часу, як угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» повалило режим президента Сирії Башара Асада минулого місяця.

Бербок заявила, що ЄС хоче допомогти Сирії досягти «всеосяжної, мирної передачі влади» та зусиль щодо відновлення. Вона визнала, що це буде «камʼянистий шлях».

Рух поки не контролює всю Сирію, і, ймовірно, пройдуть роки, перш ніж країна стане достатньо стабільною для проведення виборів. Більше того, багато сирійців і західних країн, як і раніше, з побоюванням ставляться до нової влади, яка була повʼязана з Аль-Каїдою до 2016 року. США, які відправили своїх чиновників на зустріч з аль-Шараа минулого місяця, скасували винагороду у розмірі $10 млн за його затримання, але, як і раніше, класифікують його рух як терористичну організацію, як і ЄС, і Велика Британія.

«Новий початок можливий лише в тому випадку, якщо нове сірійське суспільство надасть усім сирійцям, жінкам і чоловікам, незалежно від етнічної чи релігійної групи, місце в політичному процесі, надасть права та забезпечить захист», – заявила Бербок перед візитом.

Бербок також закликала Росію відмовитися від своєї військової присутності у Сирії. Кремль зберігає два ключові обʼєкти в країні – військово-морський порт у Тартусі на узбережжі Середземного моря та прилеглу авіабазу в Хмеймімі. Раніше стало відомо про переговори між Москвою та новою владою Сирії, щоб дозволити російським військам залишитися. Бербок, яка заявила, що вона та Барро перебувають у Сирії, представляючи весь ЄС, звинуватила Путіна у прихованні злочинів режиму Асада під час громадянської війни у ​​Сирії.

Контекст

8 грудня сирійські повстанці заявили про повалення 24-річного авторитарного правління Башара Асада. Він залишив країну на літаку й отримав притулок у Росії. Наступ очолило воєнізоване угруповання ісламізму «Хаят Тахрір аш-Шам» на чолі з Абу Мухаммадом аль-Джулані.

Після падіння режиму Асада Україна заявила про бажання відновити відносини з Сирією. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що Київ готовий «прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтвердити підтримку сирійського народу». Про намір постачати продовольство Сирії раніше заявляв міністр аграрної політики Віталій Коваль.

27 грудня Україна направила 500 т пшеничного борошна до Сирії в межах гуманітарної програми «Зерно з України» у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП), повідомив президент Володимир Зеленський.

30 грудня Сибіга під час візиту до Дамаску зустрівся з главою нової адміністрації Сирії та лідером руху «Хаят Тахрір аш-Шам» Ахмед аль-Шараа (Абу Мухаммадом аль-Джулані). Сибіга заявив, що це перший візит офіційної делегації України до Сирії за багато років і він свідчить про готовність відкрити нову сторінку в двосторонніх відносинах із Сирією.