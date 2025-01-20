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Нова влада Сирії заборонила імпорт товарів із Росії, Ірану та Ізраїлю

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Міністерство фінансів Сирії заборонило імпорт товарів з Росії, Ірану та Ізраїлю. Про це повідомляє Alarabiya. Товари з цих країн підлягатимуть конфіскації.

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Деталі 

  • Новий уряд також оголосив долар США офіційною валютою та знизив митні збори на 50-60%. За даними видання, після падіння режиму Башара Асада обсяги імпорту до Сирії зросли. 
  • Тепер на ринках Дамаска можна знайти товари від турецьких, саудівських та інших міжнародних брендів, зокрема шоколадні батончики Twix, Snickers і напої Pepsi.
  • Заборона на імпорт з вищезазначених країн спрямована на підтримку місцевого виробництва та стимулювання економіки. Новий уряд країни сподівається, що ці заходи сприятимуть зміцненню сирійської промисловості та розвитку внутрішнього ринку.

Контекст 

8 грудня сирійські повстанці оголосили про кінець 24-річного авторитарного правління Башара Асада. Колишній лідер залишив країну на літаку й отримав притулок у Росії.

Росія, найбільший експортер пшениці у світі, довгий час підтримувала режим Асада, постачаючи пшеницю через складні фінансові та логістичні схеми, обходячи західні санкції. Проте після зміни влади в Дамаску поставки було призупинено через невизначеність щодо нового керівництва сирійського імпорту.

За даними трейдерів, у сезоні 2023/24 Сирія імпортувала лише 6000 тонн української кукурудзи з 29,4 млн тонн загального експорту. Аналітики припускають, що певні обсяги українського зерна могли потрапити до Сирії через сусідні країни, але не враховані в офіційній статистиці.

Після падіння режиму Асада Україна заявила про готовність відновити відносини з Сирією. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив намір Києва підтримати сирійський народ і прокласти шлях до майбутньої співпраці. 

27 грудня в межах гуманітарної програми «Зерно з України» Україна передала 500 тонн пшеничного борошна Сирії у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП).

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