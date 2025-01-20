Нова влада Сирії заборонила імпорт товарів із Росії, Ірану та Ізраїлю

Міністерство фінансів Сирії заборонило імпорт товарів з Росії, Ірану та Ізраїлю. Про це повідомляє Alarabiya . Товари з цих країн підлягатимуть конфіскації.

Деталі

Новий уряд також оголосив долар США офіційною валютою та знизив митні збори на 50-60%. За даними видання, після падіння режиму Башара Асада обсяги імпорту до Сирії зросли.

Тепер на ринках Дамаска можна знайти товари від турецьких, саудівських та інших міжнародних брендів, зокрема шоколадні батончики Twix, Snickers і напої Pepsi.

Заборона на імпорт з вищезазначених країн спрямована на підтримку місцевого виробництва та стимулювання економіки. Новий уряд країни сподівається, що ці заходи сприятимуть зміцненню сирійської промисловості та розвитку внутрішнього ринку.

Контекст

8 грудня сирійські повстанці оголосили про кінець 24-річного авторитарного правління Башара Асада. Колишній лідер залишив країну на літаку й отримав притулок у Росії.

Росія, найбільший експортер пшениці у світі, довгий час підтримувала режим Асада, постачаючи пшеницю через складні фінансові та логістичні схеми, обходячи західні санкції. Проте після зміни влади в Дамаску поставки було призупинено через невизначеність щодо нового керівництва сирійського імпорту.

За даними трейдерів, у сезоні 2023/24 Сирія імпортувала лише 6000 тонн української кукурудзи з 29,4 млн тонн загального експорту. Аналітики припускають, що певні обсяги українського зерна могли потрапити до Сирії через сусідні країни, але не враховані в офіційній статистиці.

Після падіння режиму Асада Україна заявила про готовність відновити відносини з Сирією. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив намір Києва підтримати сирійський народ і прокласти шлях до майбутньої співпраці.

27 грудня в межах гуманітарної програми «Зерно з України» Україна передала 500 тонн пшеничного борошна Сирії у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП).