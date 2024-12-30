Очільник МЗС України Сибіга зустрівся з новою владою Сирії. Подробиці переговорів (оновлено)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Дамаску зустрівся з главою нової адміністрації Сирії та лідером руху «Хаят Тахрір аш-Шам» Ахмед аль-Шараа (Абу Мухаммадом аль-Джулані), повідомив телеканал Al-Arabiya 30 грудня. Оновлено . У пресслужбі МЗС Forbes Ukraine підтвердили зустріч у Сирії.

Ключові факти Оновлено.

За даними каналу, очільник «Хаят Тахрір аш-Шам» зустрівся з міністром закордонних справ України.

Сирійське телебачення повідомило, що до складу української делегації високого рівня увійшли міністр сільського господарства та спеціальний представник президента України.

Оновлено . Пізніше зустріч у Дамаску підтвердило і МЗС України та надало фото.

. Пізніше зустріч у Дамаску підтвердило і МЗС України та надало фото. Сибіга заявив, що це перший візит офіційної делегації України до Сирії за багато років і він свідчить про готовність відкрити нову сторінку в двосторонніх відносинах із Сирією.

«Йдеться про можливе створення спільних підприємств, налагодження виробництва промислових та продовольчих товарів, обмін технологіями, взаємодію в сферах кібербезпеки та захисту інформації. Хочемо бачити більшу частку сирійських товарів у нашому імпорті», – сказав він.

Очільник МЗС провів переговори з керівництвом сирійської адміністрації, її лідером Ахмадом аль-Шараа, а також премʼєр-міністром Мохамедом Аль-Башіром і міністром закордонних справ Асаадом Хасаном аш-Шейбані.

За словами Сибіги, він прибув до Сирії, щоби передати сирійському народові особисте послання від президента України Володимира Зеленського. «Ми з вами. Ми готові допомагати сирійському народу, бо Україна зацікавлена у стабільній Сирії та розвитку взаємовигідної співпраці», – процитував він президента.

Фото: МЗС України Фото: МЗС України Фото: МЗС України Фото: МЗС України Фото: МЗС України Фото: Syria TV Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

8 грудня сирійські повстанці заявили про повалення 24-річного авторитарного правління Башара Асада. Він залишив країну на літаку й отримав притулок у Росії. Наступ очолило воєнізоване угруповання ісламізму «Хаят Тахрір аш-Шам» на чолі з Абу Мухаммадом аль-Джулані.

Після падіння режиму Асада Україна заявила про бажання відновити відносини з Сирією. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявляв, що Київ готовий «прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтвердити підтримку сирійського народу». Про намір постачати продовольство Сирії раніше заявляв міністр аграрної політики Віталій Коваль.

27 грудня Україна направила 500 т пшеничного борошна до Сирії в межах гуманітарної програми «Зерно з України» у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП), повідомив президент Володимир Зеленський.

27 грудня речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив, що Україна вже встановила контакт із новою сирійською владою, зокрема й на рівні міністра закордонних справ.